Prefeitura de Fortaleza anuncia Faixa Azul para motociclistas; saiba quais serão as primeiras vias

Imagem de apoio ilustrativo. Pici e Cocó serão os primeiros bairros a receberem a fase inicial do projeto Faixa Azul / Crédito: HUMBERTO MOTA

O projeto Faixa Azul, que prioriza motocicletas, começará a ser implementado em algumas vias de Fortaleza. A informação foi dada pelo prefeito da Capital, Evandro Leitão (PT), nesta segunda-feira, 6. Objetivo do projeto, que vinha sendo estudado deste abril deste ano, é criar faixas prioritárias para motocicletas em rusa e avenidas mais movimentadas de Fortaleza, com o intuito de aumentar a segurança e diminuir acidentes.