Prefeitura de Fortaleza anuncia Faixa Azul para motociclistas; saiba quais serão as primeiras vias

Prefeitura de Fortaleza anuncia Faixa Azul para motociclistas; saiba quais serão as primeiras viasPortaria publicada pela Senatran autoriza a AMC a implementar as faixas em vias movimentadas da Capital. Pici e Cocó serão os primeiros bairros a receber a ação
O projeto Faixa Azul, que prioriza motocicletas, começará a ser implementado em algumas vias de Fortaleza. A informação foi dada pelo prefeito da Capital, Evandro Leitão (PT), nesta segunda-feira, 6.
Objetivo do projeto, que vinha sendo estudado deste abril deste ano, é criar faixas prioritárias para motocicletas em rusa e avenidas mais movimentadas de Fortaleza, com o intuito de aumentar a segurança e diminuir acidentes.
Uma portaria publicada pela Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) autoriza, até 31 de março de 2026, a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania de Fortaleza (AMC) a implementar estudo experimental com sinalização voltada para a circulação de motociclistas, denominada Faixa Azul.
Vias no Cocó e Pici serão as primeiras a receber o projeto
Em suas redes sociais, Evandro informou que as primeiras vias a receberem o projeto são as avenidas Humberto Monte, no bairro Pici, e a Santos Dumont, no bairro Cocó.
“É um compromisso nosso para dar mais segurança e agilidade para os motociclistas de Fortaleza (...) Vamos diminuir acidentes e ordenar o trânsito em nossa Cidade", disse na publicação.