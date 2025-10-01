Santa Quitéria: MPE pede impugnação de vice de Joel Barroso

Joel Barroso (à esquerda) concorre a prefeito e Das Chagas (à direita) ao cargo de vice-prefeito / Crédito: Reprodução/Instagram

O Ministério Público Eleitoral (MPE), por meio da Promotoria da 54ª Zona Eleitoral — Santa Quitéria/Catunda/Hidrolândia-CE, ingressou com uma Ação de Impugnação ao Registro de Candidatura (AIRC) contra Francisco das Chagas Magalhães Paiva, candidato a vice-prefeito de Santa Quitéria (CE) na chapa encabeçada por Joel Barroso (PSB), filho do ex-prefeito cassado Braguinha (PSB), nas eleições suplementares marcadas para o dia 26 de outubro. A ação, protocolada pela promotora eleitoral Priscila Medeiros, argumenta que o candidato, conhecido como Das Chagas Paiva, encontra-se inapto a ocupar o posto por exercer cargo de direção e administração em uma entidade que mantém contratos vigentes com o Executivo municipal.

A promotoria argumenta ainda que a situação se enquadra na causa de inelegibilidade prevista no Art. 1º da Lei Complementar nº 64/90. Tal dispositivo torna inelegíveis aqueles que exerceram cargo de direção em pessoa jurídica ou empresa com contrato de prestação de serviços com o Poder Público dentro dos seis meses anteriores ao pleito (sendo quatro meses o prazo de desincompatibilização para prefeito e vice-prefeito). O MPE também refuta a aplicação da exceção de "cláusulas uniformes". A promotoria alega que os termos de colaboração assinados, embora amparados na Lei 13.019/2014, permitiram que a pessoa jurídica administradora do candidato impusesse suas condições. Isso se deve, segundo a ação, ao fato de que a associação foi a única interessada nos certames e teve seu plano de trabalho aprovado e contratado mesmo sem conter todas as informações obrigatórias exigidas por lei. Além disso, os termos de colaboração permitem que a pessoa jurídica reformule o plano de trabalho apresentado, desde que não altere o objeto, o que configura uma negociação entre as partes, descaracterizando as cláusulas uniformes.

Defesa contesta e aponta erros do MP A coligação à qual pertence Das Chagas se manifestou por meio do advogado Jean Siqueira, que disse ter recebido o pedido do Ministério Público com "estranheza, mas com muita tranquilidade". Ao O POVO, Siqueira afirmou que houve "alguns equívocos no pedido do MP". O principal argumento da defesa reside na desincompatibilização do candidato e na natureza da entidade: A defesa garantiu que o candidato a vice-prefeito, Francisco das Chagas, já estava afastado de todas as atividades do serviço público e da entidade (ACOSQ) desde o dia 19/09. O advogado citou a Resolução do TRE/CE 1.077/2025, a qual afirma que a desincompatibilização deveria ocorrer em até 24 horas após as convenções.