Santa Quitéria: TSE aprova envio de reforço federal na eleição

Eleição em Santa Quitéria: TSE aprova envio de reforço federal na segurançaEleição suplementar ocorre no próximo dia 26 de outubro e pedido de reforço havia sido repassado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE)
O Pleno do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aprovou, por unanimidade, durante sessão na manhã desta quinta-feira, 2, pedido feito pelo Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) para que haja reforço das forças de segurança federais durante a eleição suplementar no município de Santa Quitéria, no próximo dia 26 de outubro. O pleito elegerá prefeito e vice-prefeito.
A solicitação, lida pela presidente do TSE, ministra Cármen Lúcia, tem como justificativa garantir “o livre exercício do voto, a normalidade da votação e apuração dos resultados” na cidade.
“Daí a urgência de que haja a requisição, a organização das forças para que elas possam estar presentes no município”, enfatizou a presidente do órgão eleitoral. O TSE deferiu a requisição e o encaminhamento da solicitação ao presidente da República e aos órgãos competentes, como o Ministério da Defesa e as Forças Armadas.
Bancada federal
Além do TRE-CE, a bancada federal do Ceará encaminhou ao Ministério da Justiça um pedido para que a Força Nacional de Segurança atuasse no pleito.
O ofício foi assinado pelo coordenador da bancada., deputado Domingos Neto (PSD-CE), pelo vice-coordenador deputado Luiz Gastão (PSD/CE) e pelo senador Cid Gomes (PSB/CE).
Instabilidade política
O pedido surge após a cassação do ex-prefeito José Braga Barrozo, conhecido popularmente como Braguinha (PSB), que foi cassado por abuso de poder político e econômico, em investigação que apura ainda ligação com o crime organizado.
Segundo investigações, integrantes do Comando Vermelho (CV) teriam atuado para pressionar eleitores e tentar manipular o resultado das eleições de 2024 em favor do então prefeito e candidato à reeleição. O ocorrido motivou a convocação da eleição suplementar pelo Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE), confirmada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Braguinha não chegou nem a tomar posse, sendo preso horas antes. Atualmente, o ex-prefeito está em prisão domiciliar em Fortaleza.
Parlamentares reforçaram necessidade de proteção
Parlamentares cearenses destacam que a presença da Força Nacional é necessária não apenas para proteger os eleitores, mas também para impedir que facções criminosas ou interesses familiares influenciem a votação do pleito suplementar.
Com a cassação do mandato de Braguinha e de seu vice, a cidade passou a ser administrada de forma interina por Joel Barroso (PSB), então presidente da Câmara Municipal e filho do ex-prefeito cassado, que lidera o grupo familiar na disputa pelo controle político local.
Com a tensão crescente, a bancada enfatiza que a atuação da Força Nacional é decisiva para assegurar que a eleição aconteça de forma transparente e segura, protegendo tanto os candidatos quanto a população de Santa Quitéria.
- Quer receber as últimas notícias de Política pelo WhatsApp? Entre no canal Política do O POVO
Guerra sem fim
Santa Quitéria é destaque em documentário produzido pela plataforma O POVO+, Guerra sem Fim: Facções e Política.
Uma investigação jornalística revela as conexões perigosas entre o crime organizado e o poder político no estado do Ceará. O POVO+ narra como prefeito e candidatos a vereadores foram presos, acusados por envolvimento com as facções criminosas e como elas ameaçam a campanha eleitoral.
Dúvidas, Críticas e Sugestões?
Fale com a gente