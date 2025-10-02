Santa Quitéria: TSE aprova envio de reforço federal na eleição

￼CÂNDIDA Figueiredo (União Brasil), Joel Barroso (PSB) e Lígia Protásio (PT), candidatos em Santa Quitéria / Crédito: Reproduções/Instagram: Moses Rodrigues, Joel Barroso e Lígia Protásio

O Pleno do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aprovou, por unanimidade, durante sessão na manhã desta quinta-feira, 2, pedido feito pelo Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) para que haja reforço das forças de segurança federais durante a eleição suplementar no município de Santa Quitéria, no próximo dia 26 de outubro. O pleito elegerá prefeito e vice-prefeito. A solicitação, lida pela presidente do TSE, ministra Cármen Lúcia, tem como justificativa garantir “o livre exercício do voto, a normalidade da votação e apuração dos resultados” na cidade.

“Daí a urgência de que haja a requisição, a organização das forças para que elas possam estar presentes no município”, enfatizou a presidente do órgão eleitoral. O TSE deferiu a requisição e o encaminhamento da solicitação ao presidente da República e aos órgãos competentes, como o Ministério da Defesa e as Forças Armadas. Bancada federal Além do TRE-CE, a bancada federal do Ceará encaminhou ao Ministério da Justiça um pedido para que a Força Nacional de Segurança atuasse no pleito.

O ofício foi assinado pelo coordenador da bancada., deputado Domingos Neto (PSD-CE), pelo vice-coordenador deputado Luiz Gastão (PSD/CE) e pelo senador Cid Gomes (PSB/CE).

Instabilidade política O pedido surge após a cassação do ex-prefeito José Braga Barrozo, conhecido popularmente como Braguinha (PSB), que foi cassado por abuso de poder político e econômico, em investigação que apura ainda ligação com o crime organizado.



Segundo investigações, integrantes do Comando Vermelho (CV) teriam atuado para pressionar eleitores e tentar manipular o resultado das eleições de 2024 em favor do então prefeito e candidato à reeleição. O ocorrido motivou a convocação da eleição suplementar pelo Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE), confirmada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Braguinha não chegou nem a tomar posse, sendo preso horas antes. Atualmente, o ex-prefeito está em prisão domiciliar em Fortaleza. Parlamentares reforçaram necessidade de proteção

Parlamentares cearenses destacam que a presença da Força Nacional é necessária não apenas para proteger os eleitores, mas também para impedir que facções criminosas ou interesses familiares influenciem a votação do pleito suplementar.



Com a cassação do mandato de Braguinha e de seu vice, a cidade passou a ser administrada de forma interina por Joel Barroso (PSB), então presidente da Câmara Municipal e filho do ex-prefeito cassado, que lidera o grupo familiar na disputa pelo controle político local. Com a tensão crescente, a bancada enfatiza que a atuação da Força Nacional é decisiva para assegurar que a eleição aconteça de forma transparente e segura, protegendo tanto os candidatos quanto a população de Santa Quitéria.

