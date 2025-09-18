Santa Quitéria: Elmano aguarda negociações para definir apoio

Elmano comentou o cenário da eleição suplementar em Santa Quitéria / Crédito: FÁBIO LIMA

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), afirmou nesta quinta-feira, 18, que ainda não há definição sobre qual candidatura da base governista contará com seu apoio nas eleições suplementares de Santa Quitéria. Ao O POVO, Elmano destacou que a decisão será tomada apenas após a conclusão das conversas entre os partidos aliados.

Já a ex-prefeita Lígia Protásio (PT) pressiona para que o partido confirme sua candidatura. Ela assumiu a gestão por quase um ano no período em que Braguinha foi afastado por suspeitas de corrupção. O ex-prefeito Tomás Figueiredo (MDB), derrotado por Braguinha em 2020 e 2024, também voltou a se colocar na disputa. Ele defende a união das forças opositoras para evitar nova divisão diante do grupo de Braguinha, atualmente representado por Joel. As convenções partidárias em Santa Quitéria deverão ocorrer no próximo final de semana, entre os dias 19 e 21 de setembro, prazo no qual os partidos precisam oficializar candidaturas a prefeito e vice. Os registros poderão ser feitos até o dia 23.