Resumo do julgamento de Bolsonaro no STF: votos de Moraes e Dino

Moraes e Dino abrem placar do julgamento da trama golpista, votando pela condenação de Bolsonaro e outros sete réus integrantes do núcleo crucial / Crédito: Rosinei Coutinho e Gustavo Moreno, ambos do STF

A 1ª turma do Supremo Tribunal Federal (STF) retomou nesta terça-feira, 9, o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de outros sete réus acusados de integrar o “núcleo crucial” da trama golpista. O placar da votação está em 2 x 0 para condená-los. Aberta pelo presidente do colegiado, ministro Cristiano Zanin, a sessão teve início pouco depois das 9 horas, contou com uma pausa de 10 minutos e se estendeu até 14h20min. Nesse período, foi proferido o voto do relator Alexandre de Moraes, que durou mais de cinco horas.

Após a manifestação, o julgamento foi suspenso e retomado com o voto do ministro Flávio Dino. Ainda irão se pronunciar os ministros Luiz Fux, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin. São necessários três votos para formar maioria, que poderá levar à absolvição ou condenação dos réus e definir a dosimetria das penas. O julgamento, no entanto, começou no dia 2 de setembro. Ao longo da semana passada, as defesas dos oito réus fizeram sustentação oral. A maior parte rebateu as denúncias apresentadas pela Procuradoria-Geral da República (PGR), negou o envolvimento dos acusados e questionou a credibilidade da delação premiada do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid. Quem são os réus? Jair Bolsonaro, ex-presidente da República;



Alexandre Ramagem, ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin);



Almir Garnier, ex-comandante da Marinha;



Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança do Distrito Federal;



Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI);



Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa;



Walter Braga Netto, ex-ministro de Bolsonaro e candidato a vice na chapa de 2022;



Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Voto de Alexandre de Moraes Ministro Alexandre de Moraes (STF) durante julgamento da Ação Penal 2668, referente à trama golpista Crédito: Rosinei Coutinho/STF

Moraes iniciou o voto rejeitando pedidos das defesas, incluindo a tentativa de anular a delação premiada de Mauro Cid. Segundo o ministro, não houve contradições nos depoimentos do delator, mas uma estratégia da Polícia Federal de dividir os relatos sobre fatos distintos. Em outro momento, Moraes rebateu a defesa do general Augusto Heleno, que acusava o relator de ter colhido provas e coagido testemunhas, supostamente atuando como acusador e julgador ao mesmo tempo, e pedido nulidade da relatoria. Moraes classificou esse argumento como “alegação esdrúxula” e afirmou que "essa ideia de que o juiz deve ser uma 'samambaia jurídica' durante o processo não tem nenhum ligação com o sistema acusatório". Além disso, o ministro afastou qualquer possibilidade de nulidade, atribuindo esse tipo de argumentação a uma confusão sobre a atuação de Polícia, Ministério Público e magistrados durante uma ação penal.

O relator também rejeitou as alegações de falta de tempo para análise dos autos e apresentou uma lista de 13 atos executórios que, segundo ele, comprovariam a atuação organizada e hierarquizada do grupo liderado por Jair Bolsonaro. “Do fornecimento até o início das alegações finais, quatro meses se passaram e nenhuma defesa juntou um único documento relevante”, pontuou. Ao votar pela condenação do réus, Moraes defendeu que Bolsonaro liderava um grupo criminoso que atentou contra o Estado Democrático de Direito, tentando subverter o resultado das eleições de 2022 e impedir que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assumisse o Poder. "A atuação delitiva e a prática de atos executórios pela organização criminosa iniciaram-se com a utilização de órgãos públicos, para construção e divulgação de uma falsa e ilícita versão sobre vulnerabilidade das urnas eletrônicas e falta de legitimidade da justiça eleitoral, com a finalidade de gerar instabilidade institucional e caos social, criando uma futura situação no País que possibilitasse a restrição do pleno exercício do Poder Judiciário, seja até o período eleitoral, seja até uma eventual continuidade do governo, em caso de vitória ou a decretação de um golpe de Estado, caso o resultado eleitoral fosse desfavorável", resumiu.