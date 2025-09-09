STF retoma julgamento de Bolsonaro com voto de Moraes; assista

Nesta terça-feira, 9, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) retoma o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete réus envolvidos na trama golpista / Crédito: Gustavo Moreno/STF

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) retoma nesta terça-feira, 9, o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e mais sete réus julgados por trama golpista. As sessões desta semana serão reservadas para a votação dos ministros, iniciando com o voto do relator da ação penal, Alexandre de Moraes. Bolsonaro e outros sete réus compõem o núcleo crucial: o deputado federal Alexandre Ramagem (PL), o delator, tenente-coronel e ex-ajudante de ordens de Bolsonaro Mauro Cid, o ex-comandante da Marinha Almir Garnier, o ex-ministro da Justiça Anderson Torres, o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional Augusto Heleno, o general do exército Paulo Sérgio Nogueira e o general Walter Braga Netto.

Primeira semana de julgamento Durante as primeiras sessões do julgamento, iniciado no dia 2 de setembro, as defesas dos oito réus fizeram sustentação oral, com tempo máximo de 1 hora. A maior parte dos advogados rebateu as denúncias apresentadas pela Procuradoria-Geral da República (PGR), negou o envolvimento dos acusados na trama golpista e questionou a credibilidade da delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid. Críticas relacionadas à quantidade de material, à falta de tempo para análise do conteúdo e ao acesso às provas também foram feitas pelos advogados dos réus. Moraes pediu sessões extras O relator e ministro Alexandre de Moraes solicitou ao presidente da Primeira Turma do STF, o ministro Cristiano Zanin, mais um dia para o julgamento: 11 de setembro.

Anteriormente, o processo teria mais três dias: terça-feira, 9 (manhã e tarde), quarta-feira, 10 (manhã) e para a sexta-feira, 12 (manhã e tarde), quando está prevista a finalização do julgamento, com a decisão dos ministros pela absolvição ou condenação, além das possíveis penais. Agora, duas sessões extras foram agendadas para a quinta-feira, 11, uma pela manhã e outra pela tarde. 9 de setembro : 9h às 12h e 14h às 19h

: 9h às 12h e 14h às 19h 10 de setembro : 9h às 12h

: 9h às 12h 11 de setembro : 9h às 12h e 14h às 19h

: 9h às 12h e 14h às 19h 12 de setembro: 9h às 12h e 14h às 19h Votação dos ministros A sessão desta terça terá início às 9 horas e será aberta pelo ministro Cristiano Zanin. Em seguida, o relator Alexandre de Moraes terá a palavra e será o primeiro a votar.

A tendência é de que a fala do ministro seja longa, visto que analisará as preliminares apresentadas pela defesa dos oito réus, incluindo a delação premiada de Mauro Cid, ponto bastante mencionado e criticado pelos advogados durante a fase de sustentação oral. Em seguida, o ministro passará para a votação. Após Moraes, o processo seguirá na seguinte ordem: Flávio Dino, Luiz Fux, Cármem Lúcia e Cristiano Zanin. O colegiado decidirá pela absolvição ou pela condenação dos réus, bem como avaliará a dosimetria das penas, com três votos sendo suficiente para formar maioria. Seja resultando em absolvição ou condenação, há a possibilidade de recorrer da decisão. Os recursos dependem do placar formado pelos ministros.