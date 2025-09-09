STF retoma julgamento de Bolsonaro com voto de Moraes; assista

STF retoma julgamento de Bolsonaro com voto de Moraes; saiba o que esperarPróximas sessões terão votos dos ministros da Primeira Turma, que decidirão pela absolvição ou condenação dos réus
A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) retoma nesta terça-feira, 9, o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e mais sete réus julgados por trama golpista. As sessões desta semana serão reservadas para a votação dos ministros, iniciando com o voto do relator da ação penal, Alexandre de Moraes.
Bolsonaro e outros sete réus compõem o núcleo crucial: o deputado federal Alexandre Ramagem (PL), o delator, tenente-coronel e ex-ajudante de ordens de Bolsonaro Mauro Cid, o ex-comandante da Marinha Almir Garnier, o ex-ministro da Justiça Anderson Torres, o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional Augusto Heleno, o general do exército Paulo Sérgio Nogueira e o general Walter Braga Netto.
Assista AO VIVO
Leia mais
Os réus respondem por cinco crimes
- Organização criminosa armada
- Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito
- Golpe de Estado
- Dano qualificado pela violência
- Grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado
Ramagem é deputado federal e responde a três dos cinco crimes, que teriam ocorrido antes da sua diplomação.
Primeira semana de julgamento
Durante as primeiras sessões do julgamento, iniciado no dia 2 de setembro, as defesas dos oito réus fizeram sustentação oral, com tempo máximo de 1 hora. A maior parte dos advogados rebateu as denúncias apresentadas pela Procuradoria-Geral da República (PGR), negou o envolvimento dos acusados na trama golpista e questionou a credibilidade da delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid.
Críticas relacionadas à quantidade de material, à falta de tempo para análise do conteúdo e ao acesso às provas também foram feitas pelos advogados dos réus.
Moraes pediu sessões extras
O relator e ministro Alexandre de Moraes solicitou ao presidente da Primeira Turma do STF, o ministro Cristiano Zanin, mais um dia para o julgamento: 11 de setembro.
Anteriormente, o processo teria mais três dias: terça-feira, 9 (manhã e tarde), quarta-feira, 10 (manhã) e para a sexta-feira, 12 (manhã e tarde), quando está prevista a finalização do julgamento, com a decisão dos ministros pela absolvição ou condenação, além das possíveis penais.
Agora, duas sessões extras foram agendadas para a quinta-feira, 11, uma pela manhã e outra pela tarde.
- 9 de setembro: 9h às 12h e 14h às 19h
- 10 de setembro: 9h às 12h
- 11 de setembro: 9h às 12h e 14h às 19h
- 12 de setembro: 9h às 12h e 14h às 19h
Votação dos ministros
A sessão desta terça terá início às 9 horas e será aberta pelo ministro Cristiano Zanin. Em seguida, o relator Alexandre de Moraes terá a palavra e será o primeiro a votar.
A tendência é de que a fala do ministro seja longa, visto que analisará as preliminares apresentadas pela defesa dos oito réus, incluindo a delação premiada de Mauro Cid, ponto bastante mencionado e criticado pelos advogados durante a fase de sustentação oral.
Em seguida, o ministro passará para a votação. Após Moraes, o processo seguirá na seguinte ordem: Flávio Dino, Luiz Fux, Cármem Lúcia e Cristiano Zanin. O colegiado decidirá pela absolvição ou pela condenação dos réus, bem como avaliará a dosimetria das penas, com três votos sendo suficiente para formar maioria.
Seja resultando em absolvição ou condenação, há a possibilidade de recorrer da decisão. Os recursos dependem do placar formado pelos ministros.
Ataques ao STF e a Moraes
O julgamento será retomado dois dias após as manifestações do 7 de Setembro, marcado por atos bolsonaristas em diferentes estados. Os manifestantes pediram pela anistia de Bolsonaro e dos envolvidos no 8 de janeiro e fizeram críticas a Moraes.
Na avenida Paulista, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP) subiu o tom e fez ataques a Moraes, afirmando que “ninguém aguenta mais a tirania” do ministro.
Horas após a fala do governador, o ministro Gilmar Mendes usou as redes para criticar os recentes ataques à Corte e aos ministros. O decano destacou que não há “ditadura da toga” no Brasil e pontuou que o Supremo “tem cumprido seu papel de guardião da Constituição e do Estado de Direito, impedindo retrocessos e preservando as garantias fundamentais”.
Em meio ao julgamento do ex-presidente, a oposição bolsonarista pede pela anistia e articula para que o projeto seja pautado na Câmara. A versão inicial do texto inclui o perdão aos envolvidos nos atos golpistas do dia 8 de janeiro e busca livrar o ex-mandatário da condenação por tentativa de golpe, garantindo ainda a sua elegibilidade.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente