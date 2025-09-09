Moraes vota para condenar Bolsonaro e 7 réus por plano de golpe

Moraes vota para condenar Bolsonaro e os outros 7 réus por plano de golpeRelator da ação penal 2668 afirmou que o ex-presidente liderou organização criminosa que praticou cinco crimes listados pela Procuradoria-Geral da República
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, votou pela condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e nos demais sete réus que compõem o "núcleo crucial" da trama golpista, julgada pela ação penal (AP) 2668.
"Os réus, portanto, praticaram todas as infrações penais imputadas pela PGR", disse Moraes.
Em voto que durou mais de 5 horas, o relator da ação defendeu que Bolsonaro liderava um grupo criminoso que atentou contra o Estado democrático de direito, tentando subverter o resultado das eleições de 2022 e impedir que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assumisse o poder.
"A atuação delitiva e a prática de atos executórios pela organização criminosa iniciaram-se com a utilização de órgãos públicos, para construção e divulgação de uma falsa e ilícita versão sobre vulnerabilidade das urnas eletrônicas e falta de legitimidade da justiça eleitoral, com a finalidade de gerar instabilidade institucional e caos social, criando uma futura situação no país que possibilitasse a restrição do pleno exercício do Poder Judiciário, seja até o período eleitoral, seja até uma eventual continuidade do governo, em caso de vitória ou a decretação de um golpe de estado, caso o resultado eleitoral fosse desfavorável", destacou.
A sessão começou pouco após as 9 horas, foi interrompida por um intervalo de 10 minutos e se estendeu até por volta de 14h20min. O julgamento será retomado às 15h30min, com o segundo voto, de Flávio Dino.
Foram considerados culpados pelo ministro os réus:
- o deputado federal Alexandre Ramagem, ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin);
- o almirante Almir Garnier, ex-comandante da Marinha;
- Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do DF;
- o general Augusto Heleno, ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI)
- o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro (réu colaborador);
- o ex-presidente da República Jair Bolsonaro;
- o general Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa;
- o general da reserva Walter Braga Netto, ex-ministro da Casa Civil e da Defesa.
O voto
O ministro Cristiano Zanin, que preside o colegiado, abriu os trabalhos na manhã desta terça-feira, 9. Logo na sequência, o relator Alexandre de Moraes iniciou o voto, começando por indeferir pedidos de anulação e questionamentos apresentados pelas defesas dos réus durante sustentações orais realizadas na primeira semana do julgamento.
Ele descartou a anulação da delação premiada ao réu tenente coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordem de Bolsonaro. Afirmou que "beira a litigância de má fé" o argumento utilizado diversas vezes pelos advogados dos réus de que o delator apresentou oito versões diferentes em sua colaboração.
"Basta a leitura da delação premiada para verificar que, por estratégia de investigação, a Polícia Federal resolveu, ao invés de um grande depoimento, resolveu fracioná-lo em oito depoimentos, porque eram oito fatos diversos. São oito depoimentos sobre fatos diversos, não são contraditórios", pontuou.
Juiz não é "samambaia jurídica"
Moraes rebateu a defesa do ex-ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência (GSI), general Augusto Heleno, que afirmou na semana passada que o relator colheu provas e coagiu testemunhas, supostamente atuando como acusador e julgador ao mesmo tempo, pedindo assim a nulidade da relatoria.
Moraes afastou qualquer possibilidade de nulidade, atribuindo esse tipo de argumentação à uma confusão sobre a atuação de Polícia, Ministério Público e magistrados durante uma ação penal. "Essa ideia de que o juiz deve ser uma 'samambaia jurídica' durante o processo não tem nenhum ligação com o sistema acusatório, isso é uma alegação esdrúxula. E mais, não cabe a nenhum advogado censurar o magistrado, dizendo o número de perguntas que ele deve fazer", afirmou.
O ministro afirmou ser "necessária, legal e prevista, na jurisprudência do Supremo, a participação do juiz na instrução processual penal". "O juiz não só pode, como deve fazer perguntas, principalmente nos interrogatórios", acrescentou.
Tempo hábil
O ministro rebateu ainda a alegação de diversas defesas dos réus, de que não havia tempo hábil para análise dos autos processuais. Lembrando ter havido quatro meses entre o fornecimento das provas até as alegações finais, o relator afirmou que não foram anexadas quaisquer informações importantes por parte das defesas.
"As defesas, ou a maioria delas, as defesas reclamavam de não ter tempo hábil. Do fornecimento até o início das alegações finais, quatro meses se passaram e nenhuma defesa juntou um único print, uma única gravação, um único documento importante ou pertinente para o processo", concluiu.
13 atos executórios
Na sequência, Moraes listou 13 atos executórios do golpe de Estado, derrubando teses da defesa de que situações apresentadas figuravam como atos preparatórios, ou ainda discussões preliminares.
Utilizando uma apresentação de slides, Moraes mostrou momentos, entre junho de 2021 e 8 de janeiro de 2023, que evidenciariam a atuação do grupo criminoso, que seria liderado por Bolsonaro.
- Utilização de órgãos públicos para o monitoramento de adversários políticos e a execução da estratégia de atentar contra o Poder Judiciário;
- Atos executórios públicos com graves ameaças à Justiça Eleitoral: live do dia 29 de julho de 2021, entrevista de 3 de agosto de 2021 e live de 4 de agosto de 2021;
- Tentativa, com emprego de grave ameaça, de restringir o exercício do Poder Judiciário em 7 de setembro de 2021;
- Reunião Ministerial de 5 de julho de 2022;
Reunião com embaixadores de 18 de julho de 2022;
- Utilização indevida da estrutura da PRF (Polícia Rodoviária Federal) no 2° turno das eleições presidenciais;
- Utilização indevida da estrutura das forças armadas
- Relatório de Fiscalização do Sistema Eletrônico de Votação do Ministério da Defesa;
- Atos executórios após o 2° turno das eleições (live realizada em 4 de novembro de 2022, ações de monitoramento de autoridades em 21 de novembro de 2022, representação eleitoral para verificação extraordinária, reunião dos FE ("Kids Pretos") em 28 de novembro de 2022 e elaboração da Carta ao Comandante;
- Planejamento "Punhal Verde e Amarelo" e Operação "Copa 2022";
- Atos executórios seguintes ao Planejamento "Punhal Verde e Amarelo": Monitoramento do Presidente eleito, "Operação Luneta", "Operação 142" e "Discurso Pós-Golpe";
- A minuta do "Golpe do Estado" e apresentação aos Comandantes das Forças Armadas;
- Tentativa de golpe de estado em 8 de janeiro de 2023;
- Gabinete de Crise após a consumação do Golpe de Estado.
Moraes disse que, durante o período de julho de 2021 até 8 de janeiro de 2023, "essa organização criminosa, com divisão de tarefas e de forma permanente e hierarquizado, que caracteriza o crime de organização criminosa, praticou vários atos executórios".
Ainda durante a listagem dos atos executórios pré-tentativa de golpe, o ministro fez referência direta ao ex-presidente Jair Bolsonaro, classificando-o como "líder do grupo criminoso". A fala ocorreu no momento em que Moraes resgatou declarações feitas por Bolsonaro em uma live nas redes sociais, ainda no final de 2022, período imediatamente posterior ao resultado das eleições presidenciais.
Na ocasião, Bolsonaro afirmou: "Só saio preso, morto ou com a vitória. Quero dizer aos canalhas, que eu nunca serei preso". Para Moraes, a declaração evidencia a intenção do então presidente de não reconhecer o resultado das urnas caso fosse derrotado.
Segundo o ministro, a postura de Bolsonaro demonstra a rejeição explícita às regras do processo democrático. "O líder do grupo criminoso deixa claro aqui, de forma pública, que jamais aceitaria uma derrota nas urnas, uma derrota democrática nas eleições, que jamais aceitaria ou cumpriria a vontade popular", declarou Moraes, reforçando o caráter de afronta institucional da fala.
As denúncias
O grupo é acusado pela Procuradoria Geral da República (PGR) dos seguintes crimes:
- Organização criminosa armada
- Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito
- Golpe de Estado
- Dano qualificado pela violência grave ameaça
- Deterioração de patrimônio tombado
Sequência de votos
Após Moraes, o processo seguirá com os votos dos ministros na seguinte ordem:
- Flávio Dino
- Luiz Fux
- Cármem Lúcia
- Cristiano Zanin
O colegiado decidirá pela absolvição ou pela condenação dos réus, bem como avaliará a dosimetria das penas, com três votos sendo suficiente para formar maioria. Em caso de condenação, os ministros definirão a dosimetria da pena para cada um, o que deverá ser finalizado até sexta-feira, 12.
Veja o calendário das próximas sessões:
- Quarta, dia 10/9 – às 9h
- Quinta, dia 11/9 – às 9h e às 14h
- Sexta, dia 12/9 – às 9h e às 14h