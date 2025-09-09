Moraes vota para condenar Bolsonaro e 7 réus por plano de golpe

Relator da AP 2668, Alexandre de Moraes votou durante várias horas / Crédito: Rosinei Coutinho/STF

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, votou pela condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e nos demais sete réus que compõem o "núcleo crucial" da trama golpista, julgada pela ação penal (AP) 2668. "Os réus, portanto, praticaram todas as infrações penais imputadas pela PGR", disse Moraes.

Em voto que durou mais de 5 horas, o relator da ação defendeu que Bolsonaro liderava um grupo criminoso que atentou contra o Estado democrático de direito, tentando subverter o resultado das eleições de 2022 e impedir que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assumisse o poder. "A atuação delitiva e a prática de atos executórios pela organização criminosa iniciaram-se com a utilização de órgãos públicos, para construção e divulgação de uma falsa e ilícita versão sobre vulnerabilidade das urnas eletrônicas e falta de legitimidade da justiça eleitoral, com a finalidade de gerar instabilidade institucional e caos social, criando uma futura situação no país que possibilitasse a restrição do pleno exercício do Poder Judiciário, seja até o período eleitoral, seja até uma eventual continuidade do governo, em caso de vitória ou a decretação de um golpe de estado, caso o resultado eleitoral fosse desfavorável", destacou. A sessão começou pouco após as 9 horas, foi interrompida por um intervalo de 10 minutos e se estendeu até por volta de 14h20min. O julgamento será retomado às 15h30min, com o segundo voto, de Flávio Dino. Foram considerados culpados pelo ministro os réus:

o deputado federal Alexandre Ramagem, ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin);

o almirante Almir Garnier, ex-comandante da Marinha;



Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do DF;

o general Augusto Heleno, ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI)

o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro (réu colaborador);

o ex-presidente da República Jair Bolsonaro;



o general Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa;

o general da reserva Walter Braga Netto, ex-ministro da Casa Civil e da Defesa. O voto O ministro Cristiano Zanin, que preside o colegiado, abriu os trabalhos na manhã desta terça-feira, 9. Logo na sequência, o relator Alexandre de Moraes iniciou o voto, começando por indeferir pedidos de anulação e questionamentos apresentados pelas defesas dos réus durante sustentações orais realizadas na primeira semana do julgamento. Ele descartou a anulação da delação premiada ao réu tenente coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordem de Bolsonaro. Afirmou que "beira a litigância de má fé" o argumento utilizado diversas vezes pelos advogados dos réus de que o delator apresentou oito versões diferentes em sua colaboração. "Basta a leitura da delação premiada para verificar que, por estratégia de investigação, a Polícia Federal resolveu, ao invés de um grande depoimento, resolveu fracioná-lo em oito depoimentos, porque eram oito fatos diversos. São oito depoimentos sobre fatos diversos, não são contraditórios", pontuou.

Juiz não é "samambaia jurídica" Moraes rebateu a defesa do ex-ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência (GSI), general Augusto Heleno, que afirmou na semana passada que o relator colheu provas e coagiu testemunhas, supostamente atuando como acusador e julgador ao mesmo tempo, pedindo assim a nulidade da relatoria. Moraes afastou qualquer possibilidade de nulidade, atribuindo esse tipo de argumentação à uma confusão sobre a atuação de Polícia, Ministério Público e magistrados durante uma ação penal. "Essa ideia de que o juiz deve ser uma 'samambaia jurídica' durante o processo não tem nenhum ligação com o sistema acusatório, isso é uma alegação esdrúxula. E mais, não cabe a nenhum advogado censurar o magistrado, dizendo o número de perguntas que ele deve fazer", afirmou. O ministro afirmou ser "necessária, legal e prevista, na jurisprudência do Supremo, a participação do juiz na instrução processual penal". "O juiz não só pode, como deve fazer perguntas, principalmente nos interrogatórios", acrescentou.