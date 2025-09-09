Fux interrompe Moraes e indica divergência durante julgamento

Ministro Luis Fux em julgamento da trama golpista / Crédito: TV Justiça

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luiz Fux interrompeu o ministro e relator Alexandre de Moraes durante sua fala inicial no julgamento da trama golpista, nesta terça-feira, 9. Fux pediu a palavra para ressaltar que, embora vote direto no mérito, ele pretende retomar as preliminares em seu voto, por se posicionar de forma divergente em alguns pontos desde o recebimento da denúncia.

"Desde o recebimento da denúncia, por uma questão de coerência, sempre ressalvei e fui vencido nessas posições. De sorte que vou voltar a essa matéria, muito embora, assim como Vossa Excelência, votando direto", afirmou. A declaração de Fux faz referência ao recebimento da denúncia pelo STF, em que o ministro proferiu entendimento de que o julgamento deveria ocorrer no plenário do STF e não na 1ª Turma. No momento em que Moraes afirmou que as preliminares de sustação da ação penal, nulidades, cerceamento de defesa e outras já tinham sido rejeitadas por unanimidade na Corte, Fux confirmou que houve matérias em que ele acompanhou, mas destacou o entendimento sobre a incompetência da Primeira Turma para julgar o caso, em que ele foi vencido. “A preliminar de incompetência do Supremo Tribunal Federal e, subsidiariamente, incompetência da Primeira Turma para processamento e julgamento, também foi afastada no momento do recebimento da denúncia por maioria de votos. Essa, por maioria, havia vencido o eminente ministro Luiz Fux, que entendia que deveria ser competência do Plenário do Supremo Tribunal Federal”, apontou Moraes.

Trama golpista: Moraes vota por manter delação premiada de Mauro Cid Leia o diálogo completo: — "A primeira preliminar, a preliminar de sustação da ação penal em relação ao crime de organização criminosa, que foi reiterada pela defesa de Alexandre Ramagem. Essa preliminar já foi rejeitada por unanimidade no julgamento da questão de ordem nessa ação penal 2668, tendo por fundamento a inaplicabilidade do artigo 53, parágrafo 3º da Constituição Federal, aos crimes praticados antes da diplomação, até porque toda a denúncia recebida narra os atos executórios referentes tanto à abolição do Estado democrático de direito quanto ao crime de golpe de Estado. [...] Então, exatamente por isso, nós já, como disse, por unanimidade, indeferimos e mantenho o indeferimento", diz Alexandre de Moraes. — "Senhor presidente, só apenas pela ordem. Vossa Excelência está votando as preliminares, eu vou me reservar ao direito de voltar a elas na oportunidade em que eu for votar, porque desde o recebimento da denúncia, para uma questão de coerência, eu sempre ressalvei e fui vencido nessas posições. De sorte que eu vou voltar a essa matéria, muito embora, assim como Vossa Excelência, votando direto, eu também vou votar direto, mas vou abordar também as questões preliminares. Obrigado, presidente", interrompeu Luiz Fux.

— "Não, obrigado, ministro. Só constatando: todas essas preliminares até agora que eu me referi foram votadas por unanimidade, inclusive com o voto de Vossa Excelência", respondeu Alexandre de Moraes. — "No recebimento da denúncia", afirmou Fux. — "No recebimento da denúncia, exato", disse Moraes.