Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Falta um voto para condenar Bolsonaro e núcleo crucial; entenda

Falta um voto para condenar Bolsonaro e núcleo crucial; entenda

Moraes e Dino votaram pela condenação; com mais um voto, maioria estará formada. Caso haja duas absolvições, processo pode ir ao plenário
Autor Thays Maria Salles
Autor
Thays Maria Salles Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O julgamento sobre a trama golpista na 1ª turma do Supremo Tribunal Federal (STF) está em 2 votos a 0 pela condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de outros sete réus do núcleo crucial. Com o colegiado composto por cinco ministros, são necessários três votos para formar maioria.

Contudo, em caso de ao menos dois votos pela absolvição, as defesas poderão recorrer e levar o caso ao Plenário do STF por meio dos chamados embargos infringentes, mecanismo utilizado quando há divergência qualificada em decisões não unânimes e desfavoráveis aos réus.

Leia mais

Não há, porém, consenso sobre quantos votos divergentes são necessários para que o recurso seja admitido. Em julgamentos anteriores, foi exigido pelo menos dois votos diferentes da maioria. Caso isso ocorra, o processo poderá ser analisado pelos 11 ministros do Supremo.

Nesta terça-feira, 9, o relator Alexandre de Moraes e o ministro Flávio Dino votaram pela condenação dos acusados. A votação seguirá nesta quarta-feira, 10, com o ministro Luiz Fux. 

Embora um pedido de vista seja pouco provável, existe a possibilidade de que ele apresente um voto divergente dos demais em relação à dosimetria da pena, considerando decisões recentes em que se afastou do entendimento de Moraes.

Na votação sobre as medidas cautelares impostas a Bolsonaro, que incluíam o uso da tornozeleira eletrônica, por exemplo, Fux foi o único a discordar por considerar a atitude como “desproporcional” enquanto os outros avaliaram o risco de fuga do ex-presidente.

Leia mais

Na sessão desta terça, Fux manifestou divergência em duas ocasiões. Em um primeiro momento, o ministro interrompeu o relator durante fala inicial pedindo a palavra para ressaltar que, embora vote direto no mérito, pretende retomar as preliminares em seu voto, por se posicionar de forma divergente em alguns pontos desde o recebimento da denúncia.

Já noutra ocasião, Dino interrompeu o voto de Moraes para um aparte. Após a intervenção, Fux tomou a palavra e lembrou que os ministros haviam combinado de não interromper os votos. O ministro Cristiano Zanin, presidente da Primeira Turma do STF, ponderou que a autorização partiu do relator.

Então, Fux reforçou que não aceitaria apartes durante seu voto, por ser extenso. Moraes rebateu dizendo que o pedido foi dirigido a ele, não a Fux. Dino concluiu afirmando que não pediria a palavra ao colega que reclamou.

Cármen Lúcia e Cristiano Zanin votam depois de Fux. Além de nesta quarta, há sessões na quinta-feira, 11, e na sexta-feira, 12, ambos os dias com horários marcados às 9 e às 14 horas. 

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

STF Jair Bolsonaro Alexandre de Moraes

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar