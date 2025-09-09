Falta um voto para condenar Bolsonaro e núcleo crucial; entenda

￼BOLSONARO é réu no STF, acusado de tentativa de golpe / Crédito: Evaristo Sá / AFP

O julgamento sobre a trama golpista na 1ª turma do Supremo Tribunal Federal (STF) está em 2 votos a 0 pela condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de outros sete réus do núcleo crucial. Com o colegiado composto por cinco ministros, são necessários três votos para formar maioria. Contudo, em caso de ao menos dois votos pela absolvição, as defesas poderão recorrer e levar o caso ao Plenário do STF por meio dos chamados embargos infringentes, mecanismo utilizado quando há divergência qualificada em decisões não unânimes e desfavoráveis aos réus.