Passo a passo na trama de Bolsonaro ao golpe, pelo voto de Moraes

Passo a passo do plano de golpe: atos que o voto de Moraes aponta na trama de BolsonaroRelator da ação penal considerou Bolsonaro como líder da organização criminosa e apresentou a cronologia dos fatos que ocorreram entre junho de 2021 e janeiro de 2023
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e relator da ação penal 2668, Alexandre de Moraes, votou nesta terça-feira, 9, pela condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e dos sete réus que compõem o Núcleo Crucial da trama golpista. Moraes apresentou atos executórios em que detalha o plano de tentativa de golpe e destaca a gravidade dos crimes.
A sessão da manhã desta terça-feira foi iniciada com a fala do presidente da Primeira Turma Cristiano Zanin. Nesta etapa, os ministros decidirão pela procedência ou improcedência da ação. Depois, caso haja réus condenados, passarão para análise da dosimetria da pena.
Leia mais
Em seguida, a palavra foi dada ao ministro Alexandre de Moraes que, antes de apresentar o voto, analisou as preliminares apresentadas na etapa anterior de sustentações orais. Os advogados dos oito réus rebateram a denúncia da PGR, negaram o envolvimento de seus clientes na trama golpista, questionaram a credibilidade da delação premiada de Mauro Cid e criticaram a quantidade de provas e o curto tempo para análise.
Moraes defendeu a delação premiada de Mauro Cid e descartou o argumento da defesa de que o tenente-general teria dado oito versões diferentes.
Após tocar nos pontos apresentados pelas defesas, Moraes iniciou a análise do mérito, apresentando cerca de 13 atos executórios que mostram a existência de uma “cronologia criminosa lógica” com o objetivo de restringir a atuação do Poder Judiciário, especialmente do STF e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), e garantir a permanência do grupo político do ex-presidente no poder.
1. Monitoramento de adversários políticos
O primeiro ato mencionado por Moraes foi o uso de órgãos públicos para o monitoramento de adversários políticos e para a estruturação e execução de estratégia para “atentar contra o Poder Judiciário” e deslegitimar o resultado das eleições de 2022.
Segundo o ministro, a organização criminosa teria iniciado os atos executórios em junho de 2021, com a finalidade de evitar o sistema de freios e contrapesos exercido pelo Poder Judiciário e se perpetuar no poder.
2. Lives e entrevistas de Bolsonaro
O ministro mencionou as lives realizadas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, nos dias 29 de julho de 2021 e 4 de agosto de 2021, e a entrevista dada por Bolsonaro no dia 3 de agosto de 2021.
Moraes apresentou trechos de algumas falas do ex-presidente nas ocasiões, incluindo momentos em que Bolsonaro tenta descredibilizar o sistema eleitoral. Para o ministro, os registros representam graves ameaças ao Judiciário devido à divulgação de desinformação.
“Essa era a execução dos atentados contra a Justiça Eleitoral. Todas essa mentiras criminosas feitas na live imediatamente eram massivamente disseminadas pelas milícias digitais”, avaliou o ministro.
Moraes ainda relembrou as declarações do ex-presidente em entrevista realizada em agosto de 2021, em que afirma que apenas sairia do poder “preso, morto ou com a vitória”.
3. 7 de Setembro de 2021
O relator da ação também destacou que, no dia 7 de setembro de 2021, houve a tentativa de restringir o exercício do Poder Judiciário.
Naquele ano, em comemoração ao Dia da Independência do Brasil, Jair Bolsonaro discursou para apoiadores em Brasília e em São Paulo, na Avenida Paulista, e afirmou que não cumpriria as decisões de Moraes, declarando que o ministro deveria se enquadrar ou pedir para sair.
Para o relator, as falas do ex-presidente constituem clara ameaça ao livre exercício do Judiciário: “Isso não é uma conversa de bar, isso não é alguém no clube conversando com um amigo. Isso é um presidente da República, no 7 de Setembro, instigando milhares de pessoas contra o Supremo Tribunal Federal, contra o Poder Judiciário, especificamente contra um ministro do STF”.
4. Reunião ministerial
Na sequência, a reunião ministerial realizada no dia 5 de julho de 2022 também aparece nos atos. Na data, o ex-presidente Jair Bolsonaro se reuniu com ministros e conversou sobre estratégias contra a Justiça Eleitoral. Estavam presentes no local Walter Braga Netto, então candidato a vice-presidente, Anderson Torres, Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira e Mauro Cid, além dos comandantes das Forças Armadas.
Alexandre de Moraes chamou o encontro de “reunião golpista”, em que se buscou convocar mais servidores para o projeto da organização criminosa.
5. Reunião com embaixadores
Dias após a agenda com ministros, Bolsonaro se reuniu com embaixadores estrangeiros, em encontro que também teve como foco a descredibilização do sistema eleitoral. O ministro Alexandre de Moraes considerou essa reunião como “um dos momentos de maior entreguismo nacional" e “uma tentativa de retorno à posição de colônia brasileira, só que não mais de Portugal”.
Em 2023, a reunião com embaixadores chegou a ser analisada pelo Tribunal Superior Eleitoral, que reconheceu a prática de abuso de poder político e decidiu pela inelegibilidade de Bolsonaro.
6. PRF no segundo turno das eleições
Moraes também mencionou a utilização indevida da estrutura da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em operação que impediu a chegada de eleitores aos locais de votação no segundo turno das eleições presidenciais em 2022.
O relator avaliou o acontecimento como “fato notório que dispensa comprovação” e afirmou que o fato mostra “o absurdo total e o desespero dessa organização criminosa”.
7. Uso das Forças Armadas
O uso indevido das Forças Armadas para a produção de um relatório sobre a fiscalização do sistema eletrônico de votação também foi pontuado pelo relator da ação penal. O documento não encontrou irregularidades no processo eleitoral de 2022.
8. Pós-segundo turno das eleições
Em seguida, Moraes apresentou à Corte os eventos que aconteceram após a vitória do presidente Lula nas eleições e relembrou os bloqueios de rodovias por caminhoneiros, os acampamentos de bolsonaristas e a tentativa de explosão próximo ao Aeroporto de Brasília, na véspera do Natal em 2022.
“Nós estamos esquecendo aos poucos que o Brasil quase volta a uma ditadura que durou 20 anos, porque uma organização criminosa constituída por um grupo político não sabe perder eleições”, destacou.
9. Punhal Verde e Amarelo e Copa 2022
O relator trouxe detalhes sobre os planos Punhal Verde e Amarelo e Copa 2022, que articulavam a tentativa de assassinato do presidente Lula, do vice Geraldo Alckmin e do próprio ministro Alexandre de Moraes.
O ministro ainda trouxe detalhes sobre a impressão do documento e a transcrição do áudio do general Mário Fernandes enviado a Mauro Cid.
“Não há prova mais cabal, além das duas reuniões, das impressões, do que o áudio gravado pelo general Mário Fernandes enviado a Mauro Cid. Não há como se afastar, nesse ponto, as alegações do colaborador Mauro Cid, porque todas foram confirmadas pela presença simultânea em reuniões, pela impressão dos planos e por um áudio”.
10. Monitoramento de Lula e discurso pós-golpe
Após o planejamento mencionado, o monitoramento do presidente eleito Lula e a apreensão de um discurso pós-golpe também integram os atos executórios: “A organização criminosa continuava com seu planejamento de golpe de Estado”, disse o ministro.
Entre os documentos apreendidos está o da Operação 142, que indicava como objetivo final: “Lula não sobe a rampa”.
11. Minuta do golpe
Em seguida, foi abordada a minuta do golpe de Estado e a apresentação do documento aos comandantes das Forças Armadas.
“Chame-se como quiser. Quem pretende dar o golpe, dá o golpe, como se pretendeu aqui e se tentou. Não conversando com o Legislativo, não conversando com conselheiros da república. Conversando e pedindo a lealdade dos comandantes das Forças Armadas”, avaliou Moraes.
O documento também foi encontrado pela Polícia Federal na casa de Anderson Torres, então ministro da Justiça, em Brasília. Para Moraes, um ministro que recebe a minuta deve rasgar e decretar a prisão de quem a apresentou, não levar para casa.
12. Atos do 8 de janeiro
O ministro Alexandre de Moraes também falou sobre os atos golpistas do dia 8 de janeiro, em que apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro invadiram e depredaram a sede dos Três Poderes.
13. Gabinete de crise
Por fim, Moraes detalhou sobre os planos de formar um gabinete de crise após a consumação do golpe. O relator da ação penal ainda destacou que o documento sobre o gabinete também teria sido impresso no Palácio do Planalto.
“Havia esse núcleo que preparava a estrutura, seja para as operações, seja para depois, o gabinete de crise [...] A organização criminosa tomou de assalto as estruturas republicanas para se perpetuar no poder e para o golpe militar que não deu certo”, afirmou.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente