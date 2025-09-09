Passo a passo na trama de Bolsonaro ao golpe, pelo voto de Moraes

Alexandre de Moraes durante julgamento do plano de golpe na 1ª turma do STF / Crédito: Gustavo Moreno/STF

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e relator da ação penal 2668, Alexandre de Moraes, votou nesta terça-feira, 9, pela condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e dos sete réus que compõem o Núcleo Crucial da trama golpista. Moraes apresentou atos executórios em que detalha o plano de tentativa de golpe e destaca a gravidade dos crimes. A sessão da manhã desta terça-feira foi iniciada com a fala do presidente da Primeira Turma Cristiano Zanin. Nesta etapa, os ministros decidirão pela procedência ou improcedência da ação. Depois, caso haja réus condenados, passarão para análise da dosimetria da pena.

1. Monitoramento de adversários políticos O primeiro ato mencionado por Moraes foi o uso de órgãos públicos para o monitoramento de adversários políticos e para a estruturação e execução de estratégia para “atentar contra o Poder Judiciário” e deslegitimar o resultado das eleições de 2022. Segundo o ministro, a organização criminosa teria iniciado os atos executórios em junho de 2021, com a finalidade de evitar o sistema de freios e contrapesos exercido pelo Poder Judiciário e se perpetuar no poder. 2. Lives e entrevistas de Bolsonaro O ministro mencionou as lives realizadas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, nos dias 29 de julho de 2021 e 4 de agosto de 2021, e a entrevista dada por Bolsonaro no dia 3 de agosto de 2021.

Moraes apresentou trechos de algumas falas do ex-presidente nas ocasiões, incluindo momentos em que Bolsonaro tenta descredibilizar o sistema eleitoral. Para o ministro, os registros representam graves ameaças ao Judiciário devido à divulgação de desinformação. “Essa era a execução dos atentados contra a Justiça Eleitoral. Todas essa mentiras criminosas feitas na live imediatamente eram massivamente disseminadas pelas milícias digitais”, avaliou o ministro. Moraes ainda relembrou as declarações do ex-presidente em entrevista realizada em agosto de 2021, em que afirma que apenas sairia do poder “preso, morto ou com a vitória”.

3. 7 de Setembro de 2021 O relator da ação também destacou que, no dia 7 de setembro de 2021, houve a tentativa de restringir o exercício do Poder Judiciário. Naquele ano, em comemoração ao Dia da Independência do Brasil, Jair Bolsonaro discursou para apoiadores em Brasília e em São Paulo, na Avenida Paulista, e afirmou que não cumpriria as decisões de Moraes, declarando que o ministro deveria se enquadrar ou pedir para sair. Para o relator, as falas do ex-presidente constituem clara ameaça ao livre exercício do Judiciário: “Isso não é uma conversa de bar, isso não é alguém no clube conversando com um amigo. Isso é um presidente da República, no 7 de Setembro, instigando milhares de pessoas contra o Supremo Tribunal Federal, contra o Poder Judiciário, especificamente contra um ministro do STF”.