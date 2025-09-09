Dino diz que crimes da trama golpista não podem ser anistiados

No início do voto, Dino citou precedentes do STF e disse que nunca houve no Brasil anistia para os "altos escalões do poder"

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF) , disse nesta terça-feira, 9, que os crimes imputados ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e mais sete réus na trama golpista não podem ser anistiados.

A declaração do ministro ocorre em meio à tentativa de aliados de Bolsonaro de aprovar, no Congresso, um projeto de lei para anistiar o ex-presidente da eventual condenação pelo Supremo.

No início do voto, Dino citou precedentes do STF e disse que nunca houve no Brasil anistia para os "altos escalões do poder".

"Esses crimes já foram declarados pelo Supremo Tribunal Federal como insuscetíveis de indulto e anistia", afirmou.

Os réus são acusados dos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado.