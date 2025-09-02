Se condenado, Bolsonaro pode recorrer da decisão no STF? Entenda

Jair Bolsonaro é um dos acusados na tentativa de golpe de Estado após eleições de 2022 / Crédito: Evaristo Sá/AFP

Nesta terça-feira, 2, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) deu início ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de outros sete réus que estão no centro da investigação sobre a trama golpista após as eleições de 2022. Dividido em cinco sessões, as sessões estão previstas até o dia 12 de setembro, porém, a depender do resultado da votação, a defesa dos réus poderá recorrer. Em uma eventual condenação, há a possibilidade de recorrer da decisão caso ocorra a chamada divergência qualificada. Cinco ministros compõem a Primeira Turma do STF: Alexandre de Moraes, relator do caso; Cármen Lúcia; Cristiano Zanin (presidente); Flávio Dino e Luiz Fux.

Apesar disso, não há um entendimento pacificado sobre a quantidade de votos divergentes necessários em julgamentos nas turmas do STF para validar a utilização do mecanismo. Em outros casos já foram exigidos ao menos dois votos divergentes para que esse tipo de recurso fosse aceito. Apesar de um pedido de vista ser pouco provável, há possibilidade de que o ministro Luiz Fux apresente um voto divergente dos demais em relação à dosimetria da pena. Essa análise ocorre devido a decisões recentes em que Fux divergiu do voto de Moraes. Na votação sobre as medidas cautelares impostas a Bolsonaro, que incluíam o uso da tornozeleira eletrônica, Fux foi o único a discordar por considerar a atitude como “desproporcional” enquanto os outros avaliaram o risco de fuga do ex-presidente.