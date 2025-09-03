Demóstenes Torres: saiba quem é, casos e frases do advogado

Advogado Demóstenes Torres tem passagens pelo Ministério Público e atuou em casos históricos no País / Crédito: Rosinei Coutinho/STF

Conhecido pela oratória combativa e pelo envolvimento em escândalos que marcaram o Congresso na década passada, o advogado Demóstenes Torres ressurgiu no Supremo Tribunal Federal (STF) nesta terça-feira, 2, como um dos nomes de destaque na defesa dos réus acusados de arquitetar uma tentativa de golpe de Estado no Brasil. A audiência, que marca o início do julgamento mais aguardado do ano, reuniu uma série de advogados de figuras militares e políticas ligadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

Entre eles, Demóstenes assumiu a defesa do almirante Almir Garnier Santos, ex-comandante da Marinha, e não poupou recursos retóricos, elogios aos ministros da Corte e provocações bem-humoradas. Leia mais Julgamento de Bolsonaro: quem são os advogados dos réus Sobre o assunto Julgamento de Bolsonaro: quem são os advogados dos réus Durante sua sustentação oral, Torres ocupou quase 40 dos 60 minutos que lhe cabiam, fez declarações que rapidamente se espalharam pelas redes sociais e pautaram o debate político. “Se o Bolsonaro precisar de eu levar cigarro pra ele em qualquer lugar, conte comigo. Ele é uma pessoa que eu gosto”, afirmou.

Em outro momento, resumiu sua posição de forma peculiar: “É possível gostar do ministro Alexandre de Moraes e, ao mesmo tempo, gostar do ex-presidente Bolsonaro? Sim, sou eu essa pessoa”. Essas frases marcaram a primeira sessão do julgamento e expuseram o estilo que tornou Demóstenes uma figura difícil de ignorar na cena pública brasileira. O julgamento segiu nesta quarta-feira, 3, com as defesas dos generais envolvidos. Demóstenes Torres: o caminho até o STF Nascido em Anicuns (GO), em 1961, Demóstenes Lázaro Xavier Torres formou-se em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO) e ingressou no Ministério Público em 1983.

Ascendeu rapidamente à função de Procurador-Geral de Justiça do Estado e, no final dos anos 1990, chefiou a Secretaria de Segurança Pública e Justiça do governo goiano. Eleito senador em 2002, Demóstenes rapidamente se projetou nacionalmente como um parlamentar técnico, rigoroso com a moralidade pública e ferrenho crítico da corrupção. Presidia comissões estratégicas, era consultado pela mídia e, em determinado momento, foi cotado até para o Supremo Tribunal Federal. Reeleito com folga em 2010, parecia consolidar uma carreira sólida e inabalável.