Delação de Cid pode deixar 'precedente perigosíssimo para o País', diz advogado de Bolsonaro

O advogado Celso Vilardi, que representa a defesa do ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL), disse que a validação da delação do tenente-coronel Mauro Cid pelo Supremo Tribunal Federal (STF) "pode deixar um precedente perigosíssimo para o País". Em conversa com jornalistas após a segunda sessão de julgamento, ele reforçou que o ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro mentiu.

"Quem mente não cumpre requisito de delação premiada", afirmou o advogado. "Prêmio para uma pessoa que mente, nunca vi isso na vida".