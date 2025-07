Após 9 anos, Fortaleza retoma conferência de políticas para mulheres que embasará plano municipal

5ª Conferência Municipal de Políticas para Mulheres, em Fortaleza / Crédito: Thays Maria Salles

Depois de nove anos, Fortaleza voltou a realizar a Conferência Municipal de Políticas para Mulheres. A 5ª edição do evento ocorreu neste sábado, 19, no auditório da Escola Superior do Parlamento Cearense (Unipace), prédio anexo da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece). Com tema “mais democracia, mais igualdade, mais conquista para todas”, ação tem como objetivo formular propostas com base em 12 eixos temáticos e eleger 17 delegadas que representarão a Capital nas etapas estadual e nacional, previstas, respectivamente, para os dias 22 e 23 agosto e de 29 de setembro a 1º de outubro.

Fátima Bandeira, secretária das Mulheres de Fortaleza e presidente do Conselho Municipal da Mulher Crédito: Thays Maria Salles Como promessa de campanha, a gestão municipal criou em abril a Secretaria das Mulheres, que começou a ser estruturada em maio. A titular da pasta enfatiza que a "prioridade zero" é o enfrentamento à violência contra a mulher, reestruturando serviços como os do Centro de Referência Francisca Clotilde, e criando novas Casas da Mulher em Fortaleza de forma descentralizada. A meta, conta Bandeira, é ampliar a rede com a criação de dez novas Casas da Mulher em regionais ainda não atendidas. A primeira será implantada no bairro Cristo Redentor, com previsão de ser inaugurada em novembro.

"Essas casas vão pros territórios, porque, se você pensar, a realidade da Regional 2 é completamente diferente da realidade da Regional 1. Como hoje a gente só tem uma Casa da Mulher Brasileira, que é no Couto Fernandes, a maioria das mulheres atendidas são do entorno", explicou. Aliado ao combate à violência contra mulher, Bandeira cita a geração de emprego e renda como prioridade do plano municipal. "O ciclo da violência tem uma conexão direta com a falta de autonomia financeira das mulheres. Muitas vezes ela não sai [desse ciclo] porque não sabe como vai sustentar a família". Lia Gomes na 5ª Conferência Municipal de Políticas para Mulheres, em Fortaleza Crédito: Thays Maria Salles

A secretária estadual das Mulheres, deputada Lia Gomes (PSB), também participou da conferência e mencionou a necessidade de ouvir a base para formular políticas públicas. "Quando você vai para cada município, você percebe realidades diferenciadas. Muitas vezes o que está no seu fluxo não é a realidade das pessoas", ponderou. Lia explica ainda que o Governo do Ceará atua com uma Casa da Mulher Brasileira, localizada em Fortaleza, e três Casas da Mulher Cearense, em Juazeiro, Sobral e Quixadá. Segundo ela, esses equipamentos são maiores e mais custosos, por isso a necessidade da instalação de unidades municipais. A meta, conforme Lia, é entregar ao menos 29 casas municipais até abril de 2026, quando deve deixar a Secretaria Estadual das Mulheres para tentar reeleição como deputada. "Eu costumo até dizer que é uma obsessão abrir essas casas municipais", disse.