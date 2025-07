Ciro critica 'burrice' dos Bolsonaro e Lula por 'comemorar' tarifas de Trump

O ex-ministro Ciro Gomes (PDT) se manifestou sobre as tarifas de 50% de Donald Trump , presidente dos Estados Unidos da América, sobre os produtos brasileiros. O pedetista criticou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a família do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

"Essa tal polarização política de araque vai acabar liquidando o Brasil. Claro que qualquer ataque aos nossos interesses nacionais ou à nossa soberania deve nos unir em defesa do nosso país. Do Brasil, não do corrupto governo que está ele também desastrando o nosso país", afirmou.



O ex-presidenciável disse que metade da política está manipulando o discurso para simular um "patriotismo de goela" por parte de Lula e o PT. Ele diz que o presidente está "comemorando" as tarifas e a família Bolsonaro está agindo de forma "burra".