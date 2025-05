Oposição: Evandro Leitão lamenta que Ciro Gomes esteja 'aliado com fascistas'

Evandro Leitão criticou aproximação de Ciro com a oposição no Estado / Crédito: FÁBIO LIMA

O prefeito de Fortaleza Evandro Leitão (PT) lamentou a recente aproximação do ex-ministro Ciro Gomes (PDT) com a oposição no Estado do Ceará. Segundo Leitão, a "população vai responder no momento certo". "Lamento, lamento a pessoa que tem uma história como o ex-governador e hoje está aliado com fascistas, com pessoas negacionistas que infelizmente quando tiveram oportunidade não olharam para a população nos momentos mais difíceis que nós tivemos", argumentou o prefeito ao O POVO.