Rogério Marinho diz que não há chance de o PL apoiar Ciro Gomes no Ceará

Ciro Gomes se aproxima de conservadores no Ceará / Crédito: Daniel Galber - Especial para O Povo

O secretário-geral do PL e líder da oposição no Senado Federal, Rogério Marinho, afirmou nesta terça-feira, 27, que não há possibilidade de o partido apoiar Ciro Gomes (PDT) para o Governo do Ceará em 2026. A fala vem em momento que o ex-governador se alia a bolsonaristas no Estado de olho nas eleições. Ao O POVO, Marinho destacou que o ex-ministro é opositor do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e não há afinidade de pautas entre o pedetista e os membros da direita, inviabilizando o apoio.