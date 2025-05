Cid diz que o "natural" é apoiar reeleição de Elmano e torce que Ciro dispute Presidência

Reunião com Ciro

Cid disse que esteve, já este ano, por duas vezes reunido com o irmão, com que rompeu politicamente em 2022. "Amigos comuns quiseram, se esforçaram e tal, eu sempre estive disponível. Tentei várias vezes, no começo, com meus irmãos mesmo, sentar, mas ele não quis. Passaram foi a me chamar de traidor, na sequência da eleição. Mas, como eu não guardo mágoa, eu o respeito profundamente - e esse respeito existirá sempre pelo Ciro - eu digo para o Ciro os defeitos que eu acho que ele tem, digo sincera, franca e lealmente, mas você não vai me ouvir falar mal do Ciro", explicou.

Menos polarização

Segundo Cid, nessas oportunidades, disse para o irmão que, pelo faro que tem, vê a situação do país hoje um pouco diferente do que há quatro anos.

"Se separar a votação que o Lula e o Bolsonaro teve, acho que sobrou 8% dos votos. Apenas 8%, ou seja, 8 em cada 100 brasileiros estavam com um pensamento diferente dessa coisa polarizada. Eu acho que, seguramente pelo meu faro, hoje esse percentual supera 20%. Acho que, de cada 100 brasileiros, mais de 20 estão cansados dessa coisa de, ou é Lula ou é Bolsonaro, ou é Bolsonaro ou é Lula. Não tem vida inteligente no país, fora dessas duas coisas? Eu acho que tem muita gente no Brasil pensando. E disse para ele: olha, essa é a melhor oportunidade, muito melhor do que a anterior, para você ser candidato", confessou.