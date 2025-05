Secretário da Casa Civil reage a elogios de André a Ciro e resgata críticas de pedetista ao deputado

Chagas Vieira ironizou os elogios do deputado André Fernandes ao ex-presidenciável, relembrando vídeo onde Ciro tecia críticas ao então candidato do PL à Prefeitura de Fortaleza

O secretário da Casa Civil do Governo do Estado do Ceará, Chagas Vieira, reagiu aos elogios feitos pelo deputado federal André Fernandes (PL) ao ex-presidenciável Ciro Gomes (PDT), durante reunião da oposição ocorrida na manhã desta segunda-feira, 19, na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor). Ele relembrou ainda um vídeo de Ciro, em 2024, criticando o deputado do PL.

Em publicação feita nas redes sociais, Chagas assiste vídeo com fala de André, gravado na CMFor. Com a legenda "É sério isso????", o secretário aparece com tela do computador ao fundo, dizendo: "Meus irmãos, tem cada coisa. Eu estava vendo uma cena hoje na Câmara de Vereadores de Fortaleza, e estava aqui no YouTube do O POVO. Soltar aqui o áudio", afirma ele, soltando o vídeo com elogios do deputado, que afirmou durante o encontro que Ciro tem coragem para enfrentar o PT, chamando ainda o governador Elmano de Freitas (PT) e o prefeito Evandro Leitão (PT) de postes do ex-governador Camilo Santana (PT).