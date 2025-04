Pré-candidatura de RC ao Governo é celebrada por nomes do PL e do União Brasil

O ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (PDT) ao lado do deputado Carmelo Neto (PL) / Crédito: Guilherme Gonsalves/O POVO

A confirmação da pré-candidatura de Roberto Cláudio (PDT) ao Governo do Ceará em 2026 foi comentada e comemorada entre aliados partidários e outras vozes da oposição no Estado, incluindo União Brasil e PL, sigla do ex-presidente Jair Bolsonaro. O presidente do PL Ceará, o deputado estadual Carmelo Neto, elogiou nesta terça-feira, 29, o nome de RC, e ainda disse estar em diálogos com outros possíveis postulantes ao Executivo, como o deputado federal Moses Rodrigues (União), o prefeito de Juazeiro do Norte Glêdson Bezerra (Podemos), e o senador Eduardo Girão (Novo).