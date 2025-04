RC é o favorito da oposição para disputar Governo com apoio de André Fernandes

O deputado federal já defendeu que o PL deva ter a cabeça de chapa na eleição, porém, ele mantém boa relação com o pedetista e já vê mais possibilidade em apoiá-lo

O deputado federal André Fernandes (PL) e o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (PDT), se aproximaram nas eleições de 2024, quando o então candidato bolsonarista chegou ao segundo turno. Tal relação coloca o hoje pedetista como favorito a ser o candidato ao Governo do Ceará pela oposição em 2026.

Entorno de André vê com bons olhos candidatura de RC

Fernandes e Roberto Cláudio estão mantendo contato e diálogo constantemente e, dentro do seu entorno, já se admite mais abertamente a possibilidade de apoiá-lo a governador. André e Alcides Fernandes (PL), deputado estadual e pai do deputado, veem o ex-prefeito como um quadro "excelente", e não têm nenhuma resistência na sua possível candidatura.

O deputado federal é grato ao movimento de apoio que RC fez na eleição para prefeito, entendendo como uma aposta arriscada e saindo da "zona de conforto" do pedetista que entrou de cabeça na campanha, mesmo com atritos antigos entre os dois políticos de alas ideológicas diferentes, mas unidos contra o PT.

A relação entre André e Roberto é melhor do que a de Fernandes com o antigo aliado Capitão Wagner (União), devido todas às rusgas que tiveram durante a disputa pela Prefeitura da Capital. Porém, para que RC seja candidato ao Palácio da Abolição, haveria a necessidade de sair do PDT e se filiar a um partido maior e mais ligado à direita.