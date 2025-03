Silvana defende que PL não tenha candidato a governador e prega união na oposição

Deputada estadual Dra. Silvana (PL) / Crédito: JÚLIO CAESAR

A deputada estadual e líder do PL na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), Dra. Silvana, defendeu que o bloco de oposição se una e divida as vagas em disputa nas eleições de 2026. De acordo com ela, a aliança deverá ter escolhas unânimes. Nesta linha, ela defendeu que o PL não encabece a chapa de governador do Ceará, uma vez que já terá Alcides Fernandes, deputado estadual e pai de André Fernandes, como candidato ao Senado Federal. Ele foi lançado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).