De olho em 2026, Roberto Cláudio se aproxima de filiação ao União Brasil

Apesar do interesse do PP e até do PSDB, o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, hoje no PDT, pode estar de saída para o União Brasil. Ele recebeu o convite do próprio presidente estadual e agora aliado, Capitão Wagner.

O POVO noticiou, no final de 2024, a aproximação entre os ex-adversários e como a ida de RC ao partido era cogitada. De lá pra cá, ele se tornou um dos líderes da oposição ao PT no Ceará e, segundo fontes ouvidas, a filiação é dada como quase certa e vista com muito bons olhos.