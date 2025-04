Eleições 2026: Elmano diz que não vê 'oposição ganhando força' no Ceará

Governador Elmano de Freitas avaliou o cenário político cearense e disse que não vê a oposição ganhando força para 2026 / Crédito: Samuel Setubal

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), avaliou o atual cenário político cearense, com articulações de alianças de oposição para as eleições gerais de 2026, e afirmou que não enxerga a oposição ganhando força no contexto estadual. O petista usou como régua o resultado dos grupos políticos nas eleições municipais de 2024. As declarações foram dadas durante uma visita institucional ao O POVO, neste segunda-feira, 14. Questionado sobre a articulação de opositores do seu governo para formar um bloco único contrário ao PT e se isso o preocupa, Elmano sinalizou negativamente. "Não vejo a oposição ganhando força. Literalmente, quais foram as prefeituras que a oposição ganhou no Ceará? Ao contrário, perdeu", afirmou o petista.