Girão mantém nome ao Governo, critica oposição de RC e cita Priscila e Mayra ao Senado

"Já é natural que eu coloque meu nome, mas isso é uma construção de grupos verdadeiramente de oposição. Não quem estava até poucas semanas atrás aliado com essa turma que está no poder e, hoje, de uma certa forma, se pinta como posição", disse durante ato em defesa da anistia aos condenados pelos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro de 2023.

O senador Eduardo Girão (Novo) se mantém como pré-candidato ao Governo do Ceará nas eleições de 2026. Em entrevista ao O POVO neste domingo, 6, ele contou que tem conversado com nomes do PL e do União Brasil.

Questionado sobre os apoios que tem buscado, o senador mencionou conversas com o presidente estadual do União Brasil, o ex-deputado federal Capitão Wagner ; bem como com os dirigentes do PL Ceará e Fortaleza, respectivamente, o deputado estadual Carmelo Neto e o deputado federal André Fernandes .

E seguiu: "Eu acho que tem que ter coerência, né? E, desde o início, nós temos essa coerência. Vamos colocar o nosso nome junto com o PL, junto com outros partidos, tem o próprio União Brasil, tem o PSDB , que tem uma história de oposição não apenas a nível local, mas a nível nacional".

Sem citar nomes, o pré-candidato também pontuou diálogo em nível nacional. "Você vê que a bancada do PL é junta com a bancada do Novo lá no Senado. Nós fazemos o mesmo bloco, o Bloco Vanguarda. Eu me dou muito bem com os senadores do PL. Então, existe conversações", acrescentou Girão.

Quanto à possibilidade do ex-prefeito Roberto Cláudio migrar do PDT ao União Brasil em busca de pleitear a vaga de Elmano de Freitas (PT) no Palácio da Abolição, o senador reforçou necessidade de diálogo e teceu críticas ao ainda pedetista.

"Eu vejo que até a pandemia o RC foi um bom gestor de Fortaleza, mas é como eu falei, ele estava com José Sarto agora e você vê a quantidade de críticas que nós estamos tendo aí. Não foi nem para o segundo turno, porque foi uma uma gestão muito sofrível. E o Roberto Cláudio que colocou o Sarto lá, e até pouco tempo estava junto com o PT também, né?", disse.