RC e Glêdson se reúnem com Carmelo e podem concorrer ao Governo do Estado; PL quer Senado

A oposição no Ceará segue se articulando buscando unidade para as eleições em 2026. Nesta quinta-feira, 27, o presidente estadual do PL, Carmelo Neto, recebeu o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (PDT) e Glêdson Bezerra (Podemos) prefeito de Juazeiro do Norte, distante 527,57 km da Capital.

Entre as possibilidades visando o pleito para disputar o poder contra o PT, tanto RC, encaminhado para se filiar ao União Brasil, como Glêdson são alternativas para serem candidatos ao Governo do Ceará. É um sentimento que une boa parte das lideranças oposicionistas.