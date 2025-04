Sarto avalia 100 dias de Evandro na Prefeitura: "É a gestão da mentira e do retrocesso"

Ex-prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT) / Crédito: Fabio Lima/O POVO

Antecessor de Evandro Leitão (PT), José Sarto (PDT) usou as redes sociais na última quinta-feira, 10, para avaliar a gestão do petista no comando da Prefeitura de Fortaleza. O pedetista criticou áreas como saúde, educação e infraestrutura. Por diversas vezes, afirmou que o sucessor "mentiu" e, ao fim, prometeu continuar cobrando a atual administração do Paço Municipal.

Saúde Em seguida, o pedetista denuncia falta de medicamentos nos postos de saúde de Fortaleza, em que, segundo ele, "falta tudo". "O prefeito deixa faltar remédio para os diabéticos, deixou faltar remédio para hipertensão, nem dipirona você encontra no posto saúde. As matérias da imprensa se acumulam sobre o caos gerado na saúde pela gestão do PT. Além dos remédios, os médicos também sumiram", relata Sarto. Em determinado trecho do vídeo, o ex-gestor diz que Evandro "mentiu também para os profissionais do IJF (Instituto Dr. José Frota), que diariamente fazem paralisações".

Infraestrutura e cortes

Outro ponto de Sarto são as obras na avenida Heráclito Graça, em Fortaleza. "[Evandro] disse que a nossa obra não iria resolver o problema de alagamento histórico. As chuvas vieram e a avenida não alagou". "Fortaleza está sem cuidado e sem atenção da prefeitura. O lixo se acumula nas ruas. As ruas estão cada vez mais escuras, porque a gestão não faz as manutenções devidas e os buracos do período chuvoso seguem abertos", acrescentou. Clique aqui para seguir o canal de Política do O POVO no WhatsApp Ele também falou da mão de obra da Prefeitura. "Mentiu que ia cortar gastos e criou três novas secretarias para servir de cabide de empregos. Mentiu para os servidores, falando sobre valorização e, agora, várias categorias ameaçam entrar em greve. Mentiu para os professores tentando dar um calote nos precatórios".