Evandro diz que maior desafio até aqui foi obter informações: "HDs foram apagados"

Prefeito de Fortaleza disse que até agora, mais de 100 dias no cargo, é surpreendido com cobranças de dívidas feitas na gestão anterior

Em entrevista exclusiva ao O POVO, no Paço Municipal, nesta quarta-feira, 9, o prefeito de Fortaleza Evandro Leitão (PT) afirmou que o maior desafio nos primeiros 100 dias de gestão foi conseguir levantar todas as informações sobre a Prefeitura.

"(O maior desafio) foi efetivamente colhermos as informações da Prefeitura. Informações, aí eu vou me ater à questão de valores de relações comerciais que a Prefeitura tem com seus parceiros comerciais. Para vocês terem ideia, os HDs da Prefeitura foram todos, todos eles foram limpados, tiraram as informações", reclamou.