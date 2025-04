Após desabastecimento, IJF estima cgar a 95% de itens essenciais em 6 meses

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

No geral, o IJF atua com 400 itens classificados dessa forma. Entre eles estão as gazes (utilizadas em curativos e cirurgias), e os medicamentos voltados para pacientes com febre ou dor, por exemplo.

Riane Azevedo, superintendente do órgão, disse que encontrou o estoque desses produtos quase zerado quando assumiu o cargo, no início do ano. Ela também frisou que o hospital herdou uma dívida da gestão José Sarto (PDT) de pelo menos R$ 73 milhões.

"Quando nós recebemos o hospital havia uma falta enorme de materiais e de medicamentos. (Havia alguns) medicamentos que estavam sem contratos, outros que estavam com contratos em andamentos, licitação (...) E outros que tinham contrato, licitação feita, mas não tinham recurso pra comprar", explica.

Administração planeja aumentar itens até outubro

Em fevereiro recente, estoque de itens essenciais estava em cerca de 30% no equipamento, conforme informou superintendente. Atualmente, cerca de dois meses depois, porcentagem está em 70%.