Com presença de Evandro, Exército homenageia os 299 anos de Fortaleza: 'Aqui foi onde nasceu tudo'

Exército homenageia 299 anos de Fortaleza / Crédito: Thays Maria Salles/O POVO

Sob um entardecer com a presença vibrante da lua, a 10ª Região Militar do Exército Brasileiro celebrou o aniversário de 299 anos de Fortaleza. Realizado nesta quinta-feira, 10, o encontro reuniu autoridades militares e civis na Praça dos Canhões do Quartel-General, no bairro Centro. O local fica nos arredores de onde surgiu o primeiro povoamento da capital cearense, o antigo Forte Schoonenborch, atualmente Fortaleza Nossa Senhora da Assunção. Entre os presentes, estavam o comandante da 10ª RM, o general de divisão Cristiano Pinto Sampaio. "Nós havíamos combinado com São Pedro uma pequena chuva para refrescar o ambiente. Esquecemos de pedir a ele que tirasse as nuvens para que pudéssemos ver o pôr-do-sol, mas São Pedro é tão bom conosco que ele está nos dando uma lua cheia", brincou.