Sarto acusa gestão Evandro de diminuir merenda escolar e é rebatido por secretário: "fake news"

Ex-prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT) / Crédito: Fabio Lima/O POVO

O ex-prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT) voltou a atacar o PT nas redes sociais. Desta vez, ele citou um petista para criticar uma suposta redução nas merendas escolares em Fortaleza. "Isso é muito grave! Muitas das crianças dependem dessa alimentação nas escolas, e o prefeito vai e corta a carne, corta o ovo da comida das nossas crianças? Essa é a Fortaleza 4 vezes mais forte? Deixando nossas crianças passarem fome na escola?", declarou Sarto em postagem nesta sexta-feira, 28.

Segundo o ex-prefeito, a alegação seria de Israel França, um filiado do PT. O partidário também usou postagem para apontar que a redução de alimentos ofertados para os alunos fortalezenses seria de cerca de 30%.