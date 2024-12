Equipe de Sarto terá até 10/1 para adicionar informações ao relatório de transição, diz Gabriella

Questionada sobre qual pasta deve assumir no secretariado de Evandro, Gabriella foi cautelosa. "Eu digo que a cereja do bolo sempre vem depois"

Vice-prefeita eleita e coordenadora da equipe de transição do governo Evandro Leitão (PT), Gabriella Aguiar (PSD) informou que o relatório final do processo de mudança de gestão será entregue até o penúltimo dia do ano. Contudo, a equipe do prefeito José Sarto (PDT) terá até janeiro para adicionar informações.



"A gente pretende entregar até o final do mês o relatório. O Tribunal de Contas do Estado (TCE-CE) tem uma data limite: até o dia 10 de janeiro. Então, a gente vai entregar no dia 30 um relatório com as informações que nós conseguimos até agora, mas vamos dar para a atual gestão para nos dar os dados até o dia 10 de janeiro para tentar incluir mais dados no relatório e que ele seja completo para o TCE", disse Gabriella em entrevista coletiva realizada antes da cerimônia de diplomação dos candidatos eleitos em Fortaleza, realizada nesta quinta-feira, 19, na sede do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE).