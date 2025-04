Evandro chama Sarto de "Barrichello" após fala sobre R$ 630 milhões deixados na Prefeitura

A declaração de Evandro ocorreu após Sarto ter postado nas redes sociais: “Deixei 630 milhões no caixa da Prefeitura e aumentei a receita da Cidade de 7 bilhões para mais de 11 bilhões de reais. Tanto que não faltou dinheiro para bancar as festas do Carnaval e mais de R$ 1 milhão em cachê para artistas no aniversário da Cidade. Faltou priorizar a saúde, a educação. Falta competência”, disse Sarto.

A expressão faz referência ao piloto de Fórmula 1 Rubens Barrichello , que ficou conhecido no imaginário popular como alguém sempre em segundo lugar ou “lento” . Na política, geralmente está sugerindo que a pessoa chegou atrasada no debate, reagiu depois de todo mundo, ou ainda que fica se justificando demais.

Na mesma postagem, Sarto se explicou sobre as alegações anteriores de Evandro de que os HDs dos computadores da Prefeitura, com informações da gestão passada, foram apagados. Conforme Sarto, “o prefeito do PT ainda está no século passado”, pois Fortaleza não armazena dados importantes em HDs.

Também quanto a isso, Evandro afirmou que não iria responder ao “ex-prefeito Barrichello” e destacou: “Tenho a Saúde, tenho outras prioridades.”

Entrega do Posto de Saúde Viviane Benevides

As declarações de Evandro Leitão (PT) foram feitas durante evento de entrega do Posto de Saúde Viviane Benevides, localizado no bairro Manuel Sátiro, em Fortaleza. Conforme a Prefeitura, a unidade estava fechada para reforma e com as obras paralisadas desde novembro do ano passado. O investimento para as obras foi de R$ 845 milhões.