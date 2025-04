Obras na Heráclito Graça: condição de tráfego será liberada até o fim de abril

A intervenção na av. Heráclito Graça visa sanar alagamentos na área, recorrentes em período de chuva, por meio da construção de um reservatório de controle de cheias / Crédito: Samuel Setubal

As obras na avenida Heráclito Graça, em Fortaleza, podem se aproximar da fase final nos próximos dias. De acordo com a Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seinf), até o fim deste mês de abril a condição de tráfego no local será liberada, ficando pendente "apenas algumas finalizações". A informação foi divulgada pelo titular da pasta, André Daher, neste sábado, 5, durante evento de entrega da reforma do Pavilhão do Atlântico, no Poço da Draga. Na ocasião, o secretário pontuou que a gestão passada, do ex-prefeito José Sarto (PDT), deixou "muitas obras" para terminar, sem financeiro ou ordem de serviço.

Leia também: 90% das obras públicas de Fortaleza foram paralisadas no fim de 2024 "Nós estamos fazendo um mutirão para captação de recursos, para a gente poder dar continuidade as essas obras tão importantes para a Cidade", destacou, informando que a chuva "tem atrapalhado" o avanço das intervenções na Heráclito Graça. "Quando nós assumimos, pegamos a obra ainda aberta e com muito resíduo no reservatório. Então nós estamos fazendo a limpeza desse reservatório para poder fechar definitivamente e entregar a avenida para a população e principalmente para os comerciantes, que já sofreram muito com a paralisação de seus comércios", frisou Daher. A ordem de serviço para a construção da obra, que se trata de um sistema de drenagem, na Heráclito Graça foi assinada em novembro de 2023 pelo prefeito da época, José Sarto (PDT).

A previsão inicial era de que o trabalho fosse concluído em dez meses. No entanto, o prazo se arrastou e a intervenção acabou sendo "herdada" pela nova gestão municipal, de Evandro Leitão (PT). A intervenção visa sanar alagamentos na área, recorrentes em período de chuva, por meio da construção de um reservatório de controle de cheias. O pavimento asfáltico do local também seria substituído por piso intertravado. Justiça obriga Prefeitura a prestar informações sobre obra No dia 21 de março passado, a Justiça determinou que a Prefeitura de Fortaleza fornecesse informações sobre a obra executada na avenida, acatando um Mandado de Segurança Civil que aponta que o atraso da intervenção prejudica comerciantes, uma vez que o acesso aos comércios foi prejudicado.

O instrumento jurídico foi requerido por Maurício Figueiredo, advogado especialista em Direito Administrativo. Em 28 de agosto de 2024, ele formulou um requerimento de acesso a informações sobre a obra, mas não recebeu retorno de todos os esclarecimentos solicitados ao Município. Leia também: Municípios cearenses se organizam para implementar reforma tributária De acordo com profissional, a intervenção trouxe prejuízo financeiro aos comércios locais, pois algumas vias que possibilitam o acesso de clientes aos estabelecimentos foram interditadas. "Os comerciantes têm direito a serem indenizados pelos danos da obra, tem que reparar o prejuízo", destaca.