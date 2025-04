Sarto rebate Evandro sobre "HDs apagados": "O prefeito do PT ainda está no século passado"

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"O prefeito do PT ainda está no século passado. Ainda não entendeu que Fortaleza é uma cidade moderna, a quarta maior cidade do país. Ele acha que os dados da gestão de Fortaleza estão em HDs de computador. A incompetência é grande demais. Fortaleza guarda os dados da gestão em um servidor interno, com maior segurança e de fácil acesso. Isso dá maior agilidade para acessar esses dados. Já pensou se os dados da maior economia do Nordeste ficassem em um HD de computador, sob risco de serem perdidos por qualquer problema na máquina? Ou até mesmo pudessem ser apagados por uma pessoa mal intencionada?", afirmou.

Transição

Por fim, o pedetista ressaltou que deixou dinheiro em caixa e afirmou que houve três dezenas de reunião das equipes de transição.

"Deixei R$ 630 milhões no caixa da prefeitura e aumentei a receita da cidade de R$ 7 bi para mais de R$ 11 bilhões. Na transição, tivemos mais de 30 reuniões entre as equipes da nossa gestão e a equipe da futura gestão. Nada disso foi apontado nas reuniões. Acorda, prefeito! Não dá para ficar inventando mentiras o tempo todo pra esconder sua incompetência", concluiu.