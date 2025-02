Cid Gomes inaugura 'Boteco Barrigudin' na Meruoca com presença de políticos até de oposição

Inauguração do "Boteco Barrigudim", empreendimento do senador Cid Gomes (PSB) / Crédito: Reprodução/Instagram: Alex Nunes

Em meio a sinalizações de que não concorrerá mais a cargos políticos, o senador Cid Gomes (PSB) realizou festa de lançamento do novo empreendimento, o "Boteco Barrigudin", localizado no município de Meruoca, distante 257,87 km de Fortaleza. Cid tem fazenda no Município. O local integra o Barrigudas Mall, construído pelo ex-governador e que ainda abrigará outros estabelecimentos, como posto de gasolina, loja de conveniências, loja de queijos e vinhos, supermercado e academia. Conforme a assessoria de Cid, os demais empreendimentos além da bodega não são de propriedade do senador.