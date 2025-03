Eudoro anuncia apoio "intransigente" do PSB às reeleições de Elmano e Cid Gomes

O PSB no Ceará, partido de maior número de prefeitos e segunda maior bancada da Assembleia Legislativa, apoia de forma "intransigente" as reeleições do senador Cid Gomes (PSB) e do governador Elmano de Freitas (PT) em 2026.

A posição foi anunciada pelo presidente estadual do PSB, Eudoro Santana, nesta quinta-feira, 20, em encontro do partido com prefeitos sobre gestão pública e governança compartilhada. A fala aconteceu quando ele foi questionado sobre a candidatura ao Senado Federal, uma vez que Cid disse apoiar o deputado federal Júnior Mano (PSB) para a vaga.