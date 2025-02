Presidente da Comissão de Direitos Humanos cobrará cassação de Inspetor Alberto

Em janeiro, o presidente da CMFor, vereador Leo Couto (PSB), disse que a questão do pedido de cassação seria tratado no retorno das atividades legislativas , que tiveram o início na última semana. Mesmo se tratando de uma legislatura anterior, o parlamentar garantiu a análise do caso.

O primeiro vídeo começou a circular em 23 de outubro, a menos de uma semana do segundo turno em que Evandro e o aliado do vereador, André Fernandes (PL), disputaram o comando da Prefeitura de Fortaleza. O parlamentar aparece dizendo para Leitão “preparar o caixão” .

O uso do termo "churrasqueira" faz referência a uma música utilizada pela campanha de Fernandes, que diz: "Só dá Leitão, se for na churrasqueira", em referência à disputa eleitoral na Capital. Ao fundo, no vídeo, aparecem pessoas com bandeiras de campanha de André. Também é possível escutar a música enquanto o parlamentar fala com a câmera.

No caso envolvendo o porco, a gravação circulou no dia do segundo turno da eleição, no domingo do dia 27 de outubro. Nas imagens, Inspetor Alberto veste uma camisa da seleção brasileira de futebol e, por cima, um colete balístico com adesivo da campanha de André Fernandes.



Ele diz para o animal: "Você vai para a panela". O vereador carrega e derruba o porco. Então, coloca o joelho direito na parte superior do animal: "Vê se aguenta aí, leitão".