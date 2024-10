Multa, pedido de cassação e denúncia: o que há contra Inspetor Alberto após vídeo com porco

O vereador Inspetor Alberto (PL) é vereador reeleição de Fortaleza Crédito: DIVULGAÇÃO/CMFOR

O vereador reeleito Inspetor Alberto (PL) está sendo um dos nomes mais comentados após a eleição mais disputada da história de Fortaleza. Mesmo com o resultado apertado entre os candidatos a prefeito, um vídeo que ganhou repercussão no dia do pleito chamou atenção e deverá continuar agitando o meio político. No vídeo, o vereador surge em cena puxando um porco pelas orelhas e, em dado momento, imobiliza-o entre as pernas e pressiona o joelho na região do pescoço do animal. Nesse registro, Inspetor Alberto relaciona o animal com Evandro Leitão e diz: “Seu desgraçado, você vai para a panela no dia 27”. A data era justamente o dia do segundo turno. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O processo eleitoral foi marcado por muitas trocas de acusações entre os dois candidatos: André Fernandes do PL do ex-presidente Jair Bolsonaro e Evandro Leitão do PT do presidente Lula. Denúncia e inquérito na polícia Após a divulgação do vídeo, eleitores e parlamentares repudiaram o caso, apontando como maus-tratos a animais, o que configura crime ambiental. A Polícia Civil do Ceará abriu inquérito para investigar o caso. O Conselho Regional de Medicina do Ceará (CRMV-CE) também denunciou o caso e pediu a cassação do mandato do vereador. A queixa foi formalizada na Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA), no Ministério Público do Ceará (MPCE) e no Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE).



No mesmo dia, pedidos de cassação contra o parlamentar também foram protocolados na Câmara Municipal encabeçados pelos vereadores Gabriel Biologia (Psol), Adriana Almeida (PT) e Adriana Gerônimo (Psol). Em seguida, o deputado federal Célio Stuardat (PSD) compartilhou um abaixo-assinado para a cassação do mandato do vereador. O documento em questão apresenta três propostas: cassação do mandato do vereador Inspetor Alberto junto à Câmara Municipal; pedido de Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) ao Ministério Público Eleitoral para impedir diplomação do vereador; e aprovação do projeto de lei N° 3869/2024, para impedir a posse em cargos públicos de pessoas condenadas por maus-tratos a animais. Em movimentação mais recente, o Ministério Público Eleitoral (MPE) solicitou à Polícia Federal (PF), na terça-feira, 29, que instaure um inquérito policial eleitoral para investigar o vereador. A medida ocorre após a repercussão de vídeos em que o parlamentar aparece proferindo ameaças ao então candidato Evandro Leitão (PT), hoje prefeito eleito, e maltratando um porco, usado no registro em alusão ao petista.



O documento contou com a assinatura de 16 promotores eleitorais que atuam na capital cearense. Repúdio de outros políticos As deputadas federais Dayanny Bittencourt(União Brasil) e Dra Mayra Pinheiro (PL), ambas do campo da oposição, também repudiaram a atitude do vereador. Da mesma sigla, Mayra não citou o nome do vereador em nota, mas destacou que é "inaceitável e intolerável que seres inocentes e vulneráveis sofram nas mãos de indivíduos desprovidos de compaixão e empatia". Ainda no dia da eleição, quando o vídeo circulou, o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), criticou o vídeo, considerando "mais um absurdo" do parlamentar. O vereador Gabriel Aguiar realizou um boletim de ocorrência (BO) contra o Inspetor Alberto durante a tarde do domingo. "Isso sem falar na ameaça de morte dele contra o Evandro. Chega de só assistir. Ele vai responder em todas as instâncias. Já ultrapassou todos os limites", escreveu o vereador nas redes sociais.

O deputado federal Célio Studart (PSB) também afirmou em suas redes sociais que está formalizou uma denúncia à Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente. Posição do PL O deputado estadual Carmelo Neto (PL) , presidente estadual da sigla, afirmou que qualquer atitude contra o vereador deverá ser definida pela comissão municipal, o qual o ex-candidato André Fernandes é o presidente. Ele, no entanto, disse que: "repudio a atitude do vereador e condeno qualquer ato de violência contra os animais".