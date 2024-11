CMFor encaminha denúncias contra Inspetor Alberto para Procuradoria Jurídica

Na CMFor, o pedido de cassação foi protocolado pelos vereadores Gabriel Biologia (Psol), Adriana Almeida (PT) e Adriana Gerônimo (Psol), com o apoio de outras autoridades estaduais e nacionais.

Em seguida, o deputado federal Célio Stuardat (PSD) compartilhou um abaixo-assinado para a cassação do mandato do vereador. O documento em questão apresenta três propostas: cassação do mandato do vereador Inspetor Alberto junto à Câmara Municipal; pedido de Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) ao Ministério Público Eleitoral para impedir diplomação do vereador; e aprovação do projeto de lei N° 3869/2024, para impedir a posse em cargos públicos de pessoas condenadas por maus-tratos a animais.

Além disso, a CMFor informou que apenas após a análise da Procuradoria Jurídica será direcionado ao conselho de ética, para então apreciar a admissibilidade das denúncias.