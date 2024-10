Inspetor Alberto: MP Eleitoral pede à PF investigação por ameaça a Evandro e maus-tratos a porco

O documento contou com a assinatura de 16 promotores eleitorais que atuam na capital cearense. No vídeo em que o Inspetor Alberto ameaça Evandro, o vereador fala palavras de baixo calão e diz para o petista: “Prepara teu caixão, vagabundo”.

“O parlamentar poderá responder pelos crimes de injúria praticada durante ato de campanha, previsto no artigo 326 do Código Eleitoral, e de maltratar, ferir ou mutilar animais, com base no artigo 32 da Lei Federal nº 9.605/1998”, informa o MP Eleitoral.

O Ministério Público Eleitoral solicitou à Polícia Federal (PF), nessa terça-feira, 29, que instaure um inquérito policial eleitoral para investigar o vereador reeleito, Inspetor Alberto, do PL . A medida ocorre após a repercussão de vídeos em que o parlamentar aparece proferindo ameaças ao então prefeito eleito Evandro Leitão (PT) e maltratando um porco, usado no registro em alusão ao petista.

Procurado pelo O POVO, na época, o vereador, que foi reeleito para seu segundo mandato em Fortaleza, disse que confundiu a palavra “carvão” com “caixão” e que a frase deveria ser “prepara seu carvão”.

Já na publicação em que o vereador aparece com um porco, vídeo que circula nas redes sociais desde o último domingo, 27, dia do 2° turno das eleições municipais, o parlamentar surge em cena puxando o animal pelas orelhas e, em dado momento, imobiliza-o entre as pernas e também pressiona o joelho na região do pescoço do animal.