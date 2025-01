Porco e Evandro: Câmara avalia em fevereiro cassação de Inspetor Alberto por vídeos nas eleições

Inspetor Alberto (PL) aparece em dois vídeos que acabaram virando caso de polícia / Crédito: AURÉLIO ALVES

Com o retorno das atividades na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), previsto para fevereiro, os vereadores devem voltar a tratar de um assunto ainda do período eleitoral, envolvendo as polêmicas em torno de atitudes do vereador reeleito Inspetor Alberto (PL). No primeiro caso, o vereador aparece em um vídeo xingando e ameaçando o então candidato a prefeito Evandro Leitão (PT). Em outra publicação, apagada rapidamente das redes sociais do vereador, ele aparecia maltratando um porco, em referência ao sobrenome do candidato, que acabou vencendo as eleições de outubro de 2024.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O presidente da CMFor, vereador Leo Couto (PSB), confirmou que a questão será tratada no retorno às atividades. "Na verdade, nós vamos tratar todos os processos que estiverem. A questão do Inspetor Alberto foi feita na outra legislatura, não sei como é que nós vamos... Enfim, todos os processos vão andar normalmente e vão ser caminhados para as comissões que forem necessárias", explicou ao O POVO.

Relembre os casos O primeiro vídeo a circular foi 23 de outubro, menos de uma semana para o segundo turno, em que Evandro e o aliado do vereador, André Fernandes (PL), disputaram o comando da Prefeitura de Fortaleza. O parlamentar aparece dizendo para Leitão “preparar o caixão”. Na gravação, Inspetor Alberto está em um evento de André Fernandes (PL), e, olhando para a câmera, grita: “Leitão, filho da puta, tu vai para a churrasqueira. Prepara teu caixão, vagabundo”. O uso do termo "churrasqueira" faz referência a uma música utilizada pela campanha de Fernandes, que diz: "Só dá Leitão, se for na churrasqueira", em referência à disputa eleitoral na Capital. Ao fundo, no vídeo, aparecem pessoas com bandeiras de campanha de André. Também é possível escutar a música enquanto o parlamentar fala com a câmera.

No caso envolvendo o porco, a gravação circulou no dia do segundo turno da eleição, no domingo do dia 27 de outubro. Nas imagens, Inspetor Alberto veste uma camisa da seleção brasileira de futebol e, por cima, um colete balístico com adesivo da campanha de André Fernandes. Ele diz para o animal: "Você vai para a panela". O vereador carrega e derruba o porco. Então, coloca o joelho direito na parte superior do animal: "Vê se aguenta aí, leitão". Depois, Inspetor Alberto ergue e solta o porco, antes de finalizar: "Desgraçado, você vai para a panela dia 27. Vou comer você assadinho".