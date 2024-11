Ameaça de Inspetor Alberto a Evandro vai para o TJCE; caso envolvendo porco ainda é investigado

Inspetor Alberto (PL) aparece em dois vídeos que acabaram virando caso de polícia Crédito: AURÉLIO ALVES

O vereador reeleito de Fortaleza, Inspetor Alberto (PL), é alvo de duas ações decorrentes da eleição. No caso do vídeo feito com ameaças ao então candidato à Prefeitura de Fortaleza, hoje prefeito eleito, Evandro Leitão (PT), a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) informa que remeteu ao Poder Judiciário o procedimento. Durante as diligências, a Polícia lavrou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) contra o vereador. Na prática, o documento é um instrumento usado por policiais para documentação de fatos de algum crime que tenha ocorrido. As situações são descritas para darem ciência ao um juiz. O caso estava a cargo do 2º Distrito Policial (DP).

Em nota, o Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) confirmou que o documento foi protocolado na 20ª Unidade do Juizado Especial Criminal da Comarca de Fortaleza, no dia 31 de outubro de 2024. Agora, seguindo o trâmite legal, o caso encontra-se agora no aguardo de manifestação do Ministério Público do Ceará (MPCE). O órgão pode denunciar o vereador ou pedir o arquivamento do caso.

Caso envolvendo porco Em relação a outra ocorrência, de uma acusação de maus-tratos a um porco, como aparece em vídeo que circulou no dia do segundo turno, em 27 de outubro, a Polícia Civil informou que intimou o vereador. Ele foi interrogado e prestou esclarecimentos, no último dia 29 de outubro, na Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA), unidade especializada. A delegacia aguarda a perícia para conclusão das investigações e remeter o caso ao Poder Judiciário. Relembre casos O primeiro vídeo a circular foi 23 de outubro, menos de uma semana para o segundo turno, em que Evandro e o aliado do vereador, André Fernandes (PL), disputaram o comando da Prefeitura de Fortaleza. O parlamentar aparece dizendo para Leitão “preparar o caixão”.

Na gravação, Inspetor Alberto está em um evento de André Fernandes, e, olhando para a câmera, grita: “Leitão, filho da puta, tu vai para a churrasqueira. Prepara teu caixão, vagabundo”. O uso do termo "churrasqueira" faz referência a uma música utilizada pela campanha de Fernandes, que diz: "Só dá Leitão, se for na churrasqueira", em referência à disputa eleitoral na Capital. Ao fundo, no vídeo, aparecem pessoas com bandeiras de campanha de André. Também é possível escutar a música enquanto o parlamentar fala com a câmera. Contatado pelo O POVO, Alberto explicou que foi instigado por apoiadores a gravar um vídeo sobre a música da campanha de Fernandes que fazia referência ao sobrenome de Leitão e que, no momento, se assustou com um carro próximo e trocou as palavras.

No caso envolvendo o porco, a gravação circulou no dia do segundo turno da eleição, no domingo do dia 27 de outubro. Nas imagens, Inspetor Alberto veste uma camisa da seleção brasileira de futebol e, por cima, um colete balístico com adesivo da campanha de André Fernandes. Ele diz para o animal: "Você vai para a panela". O vereador carrega e derruba o porco. Então, coloca o joelho direito na parte superior do animal: "Vê se aguenta aí, leitão". Depois, Inspetor Alberto ergue e solta o porco, antes de finalizar: "Desgraçado, você vai para a panela dia 27. Vou comer você assadinho".