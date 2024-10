Inspetor Alberto depõe em delegacia sobre vídeo em que aparece maltratando porco

O vereador reeleito Inspetor Alberto (PL) realiza depoimento na Delegacia Especializada de Meio Ambiente (DPMA) nesta terça-feira, 29, após repercussão de vídeo nas redes sociais em que ele aparece puxando um porco pelas orelhas e pressionando com o joelho o pescoço do animal. O material foi feito em alusão ao prefeito eleito Evandro Leitão (PT), e começou a circular no último domingo, 27, data do segundo turno das eleições.

No vídeo em questão, o Inspetor Alberto arrasta com força um porco pelas orelhas, que grune com ação. O vereador prende o animal entre as pernas e profere frases em alusão ao então candidato à Prefeitura, Evandro Leitão (PT): “desgraçado, você vai para a panela dia 27”. Em dado momento, o animal é imobilizado com um dos joelhos do Inspetor na região do pescoço.

O vídeo repercutiu fora das redes sociais. Nessa segunda-feira, 28, o deputado federal cearense Célio Studart protocolou um pedido de cassação para o mandato do vereador, que foi eleito pela segunda vez para o cargo no pleito deste ano. “É inaceitável que pessoas que defendem e praticam maus-tratos a animais ocupem cargos que deveriam ser dedicados ao bem-estar da sociedade, do meio ambiente e dos seres vivos”, disse o deputado.