Inspetor Alberto: Célio Studart cria abaixo-assinado para cassar mandato do vereador

O deputado federal cearense Célio Studart (PSD) compartilhou um abaixo-assinado pela cassação do mandato do vereador reeleito, Inspetor Alberto (PL), nessa terça-feira, 29. A ação ocorre após repercussão de vídeo, desde o último domingo, 27, em que o parlamentar do PL aparece arrastando um porco pelas orelhas e o imobilizando com o joelho no pescoço.

O registro em vídeo do vereador fez alusão ao agora prefeito eleito, Evandro Leitão (PT), no 2° turno das eleições municipais. Na gravação, que circula nas redes sociais, Inspetor Alberto profere frases ao então candidato: “Desgraçado, você vai para a panela no dia 27”.

O documento em questão apresenta três propostas: cassação do mandato do vereador Inspetor Alberto junto à Câmara Municipal; pedido de Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) ao Ministério Público Eleitoral para impedir diplomação do vereador; e aprovação do projeto de lei N° 3869/2024, para impedir a posse em cargos públicos de pessoas condenadas por maus-tratos a animais.