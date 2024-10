Inspetor Alberto é multado por maus-tratos a animais após vídeo com porco

Além disso, informa que a investigação seguirá por meio da Polícia Civil e no Ministério Público do Ceará (MPCE), por configurar também crime ambiental. O vereador prestou esclarecimentos na manhã desta segunda-feira, 29, na Delegacia Especializada do Meio-Ambiente (DPMA).

A Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace) , por meio da diretoria de fiscalização, multou o vereador reeleito de Fortaleza Inspetor Alberto (PL) por maus-tratos a animais. Após repercussão do vídeo em que aparece pegando um porco pelas orelhas e proferindo palavras de ameaças, fazendo alusão à candidatura do então candidato Evandro Leitão (PT) , o vereador deverá pagar R$3 mil.

O vereador Gabriel Biologia (PSOL) divulgou também que está sendo protocolado um pedido de cassação do mandato do Inspetor Alberto. Ao lado das vereadoras Adriana Almeida (PT) e Adriana Geronimo (Psol), ele argumenta que a atitude é "incompatível com a atividade parlamentar". Além desses vereadores, outros sete deputados estaduais assinaram a representação.

No vídeo em questão, o Inspetor Alberto arrasta com força um porco pelas orelhas, que grune com ação. O vereador prende o animal entre as pernas e profere frases em alusão ao então candidato à Prefeitura, Evandro Leitão: “Desgraçado, você vai para a panela dia 27”. Em dado momento, o animal é imobilizado com um dos joelhos do Inspetor na região do pescoço.