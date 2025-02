Valim critica ações da gestão Naumi: "A política está sobrepondo o interesse do povo"

O ex-prefeito de Caucaia, Vitor Valim (PSB), criticou as primeiras medidas da nova gestão de Naumi Amorim (PSD). Apesar de lamentar, ele desejou boa sorte pois, segundo ele, quem sofre com as ações é a população. "Nada melhor do que o tempo, como eu sempre falo, pra mostrar", disse na sexta-feira, 7.

Valim também criticou o prefeito por reduzir o programa "Bora de Graça", criado em sua gestão e que garante passagem gratuita de ônibus, mas, ao mesmo tempo, aumentar os gastos da prefeitura com a criação de cargos.