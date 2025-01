Caucaia: Valim rebate Naumi e diz que gestão pagou dívida de R$ 7,9 milhões com Enel

O ex-prefeito de Caucaia Vitor Valim (PSB) rebateu nesta quinta-feira, 9, as acusações do prefeito Naumi Amorim (PSD), sobre uma dívida de R$ 3,9 milhões na conta de energia da Prefeitura com a companhia Enel. O atual gestor alegou ter até o dia 29 de janeiro para quitar, sob risco de os órgãos municipais terem a luz cortada.

Procurada pelo O POVO para comentar as acusações de Naumi, a assessoria de Valim rebateu as informações alegando que, ao tomar posse, em 2021, precisou arcar com uma dívida de R$ 7,9 milhões de reais também com a Enel, deixada pela primeira gestão de Naumi.