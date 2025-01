Valim rebate Naumi e diz que atual prefeito fez dívidas que reclama de ter recebido do antecessor

O ex-chefe do Executivo acrescentou ainda que recebeu a administração em 2021 "com dívidas de R$ 480 milhões em financiamento do CAF (contrato de 2018) e R$ 127 milhões em precatórios de gestões anteriores"